Детеныш панды из Московского зоопарка начал уверенно двигаться по вольеру

Родившаяся в Москве маленькая панда с легкостью передвигается по вольеру. Видео появилось в Telegram-канале гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. На опубликованном видео детеныш встает на четыре ноги и неторопливо ходит по вольеру. Панда не стесняется камеры. Детеныш панды родился в Московском зоопарке в конце августа. Это редкое событие стало первым в российской истории. Родителями стали переданные Китаем Москве большие панды Жуи и Диндин. В начале декабря панда начала ползать. Зоологи отметили, что детеныш правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед, передает «Радиоточка НСН».