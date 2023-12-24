Исследование: козы могут играть в игры на iPad, а свиньи сопереживать

Ученые из Научно-исследовательского института биологии сельскохозяйственных животных открыли удивительные когнитивные способности сельскохозяйственных животных, опровергнув вековое мнение о том, что домашний скот лишен интеллекта. От коз, играющих в игры на iPad, до свиней, проявляющих эмпатию, — эти друзья по двору меняют правила познания животных.

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Исследователи «заглянули» в сознание коз, свиней и даже коров, открыв мир эмоций и социальных связей, которые раньше недооценивались. Эксперименты включали в себя все: от тренировки свиней на беговых дорожках до проверки того, есть ли у коров друзья, распутывая паутину отношений внутри этих часто недооцениваемых животных. Свиньи, например, показали себя отличными эмпатами. «Мы считаем, что помогающее поведение основано на некотором понимании потребностей другого», — говорит один из авторов работы. «Это важнейший компонент эмпатии, который действительно интересно видеть».