Metro: на Филиппинах мужчина отбился от огромного питона, искусав его
В филиппинской провинции Бохоль огромный питон напал на жителя деревни, мужчине удалось отбиться от рептилии. Об этом сообщает Metro.
48-летний Больхулио Алерия ехал по проселочной дороге в свою деревню, когда ему неожиданно преградил путь огромный питон. Мужчина остановился, змея внезапно набросилась на него, рептилия обвила филиппинца и начала сжимать его тело.
Мужчина пытался отбиться от питона, он принялся кусать его за голову, спустя 10 минут борьбы змея ослабила хватку.
«Я кусал его до тех пор, пока с него не содралась кожа. И когда кожа сошла, я укусил ее мякоть. Только тогда оно ослабло. У меня уже кружилась голова, потому что я потерял много крови», — рассказал Алерия.
Пострадавший сумел добраться до ближайшего дома, где ему вызвали скорую помощь, несколько дней мужчина провел в отделении интенсивной терапии местной больницы. Тушу питона доставили в деревню, где ее съели местные жители.
Ранее мужчина отбился от медведя во дворе собственного дома.