Порносайт раскрыл главный секс-фетиш 2024 года

Этот секрет после анализа трафика раскрыл посвященный секс-фетишам порносайт Clips4Sale. Владельцы сайта связывают рост популярности видео с великаншами с укреплением образа альфа-самца в культуре. «Великанша — это способ поклоняться женщине, свободной от социального давления. Фетишизация женщин-гигантов — это символ времени», — считают в Clips4Sale. При этом великанши популярны во многих странах: в США, Японии, Австралии и других. Кроме того, тег «великанша» не только самый популярный на сайте, но и третий по прибыльности для создателей контента.