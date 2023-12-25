Российские следователи обвинили главу ГУР Украины в 104 терактах

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Следователи обвинили начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в причастности к 104 терактам. Об этом сообщает Москвы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия») УК РФ.

Ранее Басманный суд заочно арестовал главу украинской разведки сроком на два месяца. Это второй заочный арест мужчины в России.