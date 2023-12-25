«Волгоград 24» уволил трёх сотрудников за нарушение этических норм на вечеринке
Телеканал «Волгоград 24» уволил трёх своих сотрудников за нарушение этических норм на частной вечеринке.
Результатом служебного расследования явилось увольнение ведущей Иваненко А. и продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е., говорится в сообщении телеканала.
«Заместителю директора по телевидению и радио Кулешовой Н. объявлен строгий выговор, заместителю директора по кадрам Носову Ю. указано на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе», — пишет Telegram-канал телеканала.