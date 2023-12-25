«Волгоград 24» уволил трёх сотрудников за нарушение этических норм на вечеринке

Телеканал «Волгоград 24» уволил трёх своих сотрудников за нарушение этических норм на частной вечеринке.

Результатом служебного расследования явилось увольнение ведущей Иваненко А. и продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е., говорится в сообщении телеканала.