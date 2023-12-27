Безопасность - главное украшение Нового года!

Самый любимый праздник и детей, и взрослых - Новый год, главный атрибут которого – ярко украшенная елочка. В предновогодней суете важно помнить, что даже небольшое возгорание на новогодней ёлке быстро перерастает в большой пожар. Выбор елки Важный этап подготовки к празднику – выбор ёлки. Выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя должна быть зелёной и не должна опадать. Давно срубленная и засохшая ёлка чрезвычайно пожароопасна. Если же вы предпочитаете искусственную лесную красавицу, то приобретайте только ту искусственную ёлку и ёлочные украшения, которые имеют сертификат безопасности. Установка елки Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке или в ведре с песком. Не допускайте, чтобы ветки и верхушка ёлки касались стен и домашних вещей. Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов, не допускайте, чтобы ёлка загораживала проходы и мешала свободному выходу из комнаты. Украшение елки Следующий этап – украшение елочки. При этом помните о соблюдении правил пожарной безопасности. Не обкладывайте ёлку ватой. Не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Используйте только полностью исправные электрические гирлянды заводского изготовления. Помните, что электросеть должна защищаться заводскими предохранителями. Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте ёлку с включенной гирляндой без присмотра. Выключайте электрогирлянду перед сном. При обнаружении неисправности в гирлянде немедленно ее обесточьте. Не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнём (свечами) вблизи ёлки. При возгорании елки Если елка загорелась, обесточьте электрогирлянду, повалите ёлку на пол. Воспользуйтесь для тушения подручными средствами: огнетушителем, кошмой, покрывалом, одеялом (не синтетическими) и не забудьте сообщить о возгорании пожарным по телефону 101 или 112. Интересные факты * Если лампочки гирлянды слишком горячие (больше 65° С, то есть обжигают пальцы), велик шанс того, что в самый неожиданный момент лампочка взорвётся, сгорит, оплавит провода. *Ель сгорает за 30–40 секунд, сосна сгорает за 45–50 секунд. Влажное дерево горит хуже, поэтому пожарные настоятельно рекомендуют ставить деревья в кадки с водой. Специалисты испытательной пожарной лаборатории проводили эксперименты с искусственными ёлками. Горят они мгновенно, максимум - 15 секунд. Это важно знать. Нельзя тушить водой искусственную ёлку из-за возможного разброса искр и расплавленной пластмассы. Если ёлка за 10-15 секунд не погасла - покиньте помещение и срочно вызывайте пожарных.