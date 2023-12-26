Взрывы и вспышки салютов в предновогодний период очень пугают домашних животных, особенно собак. Из-за этого они могут вырваться во вресмя прогулки и потеряться. Об этом Авторадио рассказала ветеринарный врач клиники «Василёк» Татьяна Гольнева:

«Дело в том, что собаки все очень боятся взрывов. Потому что от громкого взрыва нарушается восприятие вестибулярного аппарата, и собака какое-то время может быть дезориентированной, бежать, не разбирая дороги, и может потеряться. Также собаки испытывают очень болезненные ощущения в ушах от колебания барабанных перепонок. Поэтому в саму новогоднюю ночь лучше выгулять собаку пораньше, часов в 5-6 вечера. И потом уже утром, когда уже все отстреляются. И выходить в предновогодние и новогодние дни с собакой строго на поводке».