Экологическое мероприятие провели для учеников школы №2107

27.12.2023 Сотрудники школы №2107 рассказали 26 декабря об участии учеников в программе «Экология. Технологии. Дизайн». Мероприятие организовали совместно с представителями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Как сообщили на странице образовательного учреждения в социальных сетях, ребята из классов направления «Дизайн» Распределенного Лицея НИУ ВШЭ представили свой журнал «МЫ». В рамках встречи они рассказали о выставке дизайнеров в Санкт-Петербурге и ее задумке. Руководитель проекта Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» прочитал лекцию, посвященную охране окружающей среды. Ученики школы №2107 узнали, как из старой одежды создать шоперы. Мероприятие также посетили их родители. Им сообщили о новых направлениях Эко Школы и тематических экскурсиях.