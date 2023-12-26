Стюардессы в Европе решили заработать с помощью продажи поношенных чулок

На британских сайтах появились объявления о продаже поношенных чулок, туфель и униформы стюардесс. О том, что бортпроводницы в Европе решили заработать с помощью одежды, написал таблоид Daily Star.

© Лента.ру

Журналисты издания нашли на популярных порталах Etsy и eBay несколько предложений о продаже вещей, которые, по их словам, «настолько изношены, что выглядят непригодными для использования». Уточняется, что к некоторым из них в описании добавлены такие фразы, как «чулки после трансатлантического перелета», «использовались в течение нескольких рабочих дней» и «могут быть небольшие дырочки».

В качестве примера авторы публикации привели объявление от стюардессы с ником CollantHostesseDeLair о продаже пары поношенных чулок за 69 фунтов стерлингов (около восьми тысяч рублей). Она написала, что носила эти чулки несколько дней подряд, в том числе дома.

По данным источника, такие предметы гардероба покупают, скорее всего, люди, у которых есть фетиш к стюардессам, обуви, чулкам или другой одежде.