Квартиру москвичей затопило кровью соседа сверху

На западе Москвы жильцы дома пострадали от необычного потопа — их квартиру залило кровью соседа сверху. Внимание на произошедшее обратил телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Багрицкого.

«Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах», — поделился информацией источник телеканала.