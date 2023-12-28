Инопланетяне, секс-чемпионат, красавица-заговорщица: самые странные скандалы 2023 года

2023 год выдался богатым не только на общественно важные международные события, но и на странные скандалы. В мире прошел первый секс-чемпионат, парламентарии США и Мексики на полном серьезе выслушали доклады об инопланетянах, а победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» из Никарагуа оказалась в центре политических интриг. «Лента.ру» вспоминает самые яркие истории уходящего года, которые вы могли пропустить, а зря.

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Мисс-скандал

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Вокруг конкурса «Мисс Вселенная» весь год гремели скандалы. 12 января самой красивой девушкой мира 2022-го выбрали американку филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль. Еще во время трансляции финала многочисленные зрители начали обвинять организаторов в нечестной игре. Критиков оказалось столько, что в тренды Twitter (теперь X) вышли английские слова «обман» и «подтасовка».

Среди недовольных был даже президент Венесуэлы Николас Мадуро. Политик открыто заявил, что у представительницы его страны — Аманды Дудамель — попросту украли победу.

Личность Габриэль вызвала многочисленные кривотолки еще в 2022-м, когда ее объявили «Мисс США». Соперницы отказались ее поздравлять и демонстративно ушли со сцены.

Самые красивые американки заявили, что обошедшая их соперница якобы постоянно общалась с организаторами конкурса и получала льготы, которых не было у остальных девушек

Р'Бонни Габриэль

Компания Miss Universe Organization пообещала провести расследование и даже временно отстранила президента американского конкурса. Исполнительный директор компании Эми Эммерих позже заявила, результаты «Мисс США-2022» проверила независимая организация и не нашла следов подтасовок. Но осадочек остался.

19 ноября эксперты выбрали победительницу «Мисс Вселенная» 2023 года. Ею стала 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа. Здесь обвинений в подтасовках не было, однако скандал все-таки разразился, причем по совершенно неожиданной причине.

1 декабря полиция Никарагуа выдвинула обвинения в госизмене против директора конкурса «Мисс Никарагуа» Карен Селебертти. Паласиос выиграла этот конкурс, что дало ей право участвовать в «Мисс Вселенная». Человеку, далекому от политических реалий этой центральноамериканской страны, эта история может показаться абсурдной, но на самом деле все очень серьезно.

Самая красивая участница заговора

Дело в том, что никарагуанцы вышли на улицу праздность победу Паласиос с сине-белыми национальными флагами. В 2018 году в стране вспыхнули массовые протесты против президента Даниэля Ортеги. Жестокое противостояние продолжалось в крупнейших городах Никарагуа несколько месяцев, а главным символом бунтовщиков был тот самый национальный флаг.

Беспорядки подавили, и с тех пор флаг Никарагуа в руках людей на улице считается призывом к свержению власти.

После того как Паласиос стала самой красивой девушкой в мире, по сети мгновенно разлетелись ее фотографии 2018 года. Выяснилось, что она принимала активное участие в тех самых протестах. Оппозиция восприняла победу Паласиос как свой триумф, хотя девушка за прошедшие годы удалила компрометировавшие ее антиправительственные посты из соцсетей.

Шейннис Паласиос

Власть же восприняла ликование тысяч никарагуанцев на улицах с национальными флагами как очередную попытку госпереворота. Супруга Даниэля Ортеги (и по совместительству вице-президент страны) Росарио Мурильо поздравила Паласиос с победой, однако жестко осудила народные гуляния с полулегальным флагом.

Мы видим, как злобные комментаторы-террористы предпринимают нелепую, оскорбительную попытку превратить то, что должно было стать заслуженным моментом гордости, в деструктивную попытку государственного переворота

Росарио Мурильо вице-президент и первая леди Никарагуа

После этого гнев властей в лице Мурильо обрушился на Карен Селебертти, которая возглавляла конкурс «Мисс Никарагуа» с 2001 года. Оказалась, что они с мужем и сыном тоже активно участвовали в протестах 2018-го. На женщину и ее семью посыпались обвинения чуть ли не в терроризме.

Власти заявили, что Селебертти якобы специально проталкивала в победительницы национального конкурса девушек с оппозиционными взглядами, чтобы подогреть протестные настроения в стране и выставить правящую партию в дурном свете на международной арене.

Женщине, которая находилась в Мексике, запретили возвращаться на родину, а ее мужа и сына арестовали. 12 декабря Селебертти объявила, что уходит в отставку с поста директора «Мисс Никарагуа». Против Шейннис Паласиос обвинений не выдвигалось, но возвращаться домой она не спешит и пока находится в США. Чем закончится эта история, пока неясно.

Мартин Аргуэльо Лейва и Карен Селебертти

Самый «грязный» чемпионат в мире

Летом на весь мир прогремел еще один конкурс. Если скандалы на «Мисс Вселенная» воспринимаются как досадные инциденты в идеальном мире самых красивых, то в случае с соревнованием, которое устроил швед Драган Братич, все совсем наоборот. Организатор «первого в мире секс-чемпионата Европы» явно рассчитывал именно на скандал.

Сообщения о проведении в Гетеборге первого в мире секс-чемпионата начали появляться в мировых СМИ в начале июня. В новостях утверждалось, что Швеция стала первой в мире страной, официально признавшей секс видом спорта. В устроенных по этому случаю состязаниях должны были принять участие представители 20 стран.

Участникам предстояло соревноваться во множестве категорий — от соблазнения до мастерства орального секса. При этом первенство должно было транслироваться в сети, а победителей выбрала бы комиссия судей и зрители

Однако скоро стало понятно, что организаторы соревнований и пресса несколько преувеличили статус мероприятия. Сначала выяснилось, что Швеция не признавала секс видом спорта. Драган Братич действительно подавал такую заявку, но чиновники посмеялись и отклонили ее.

Тем не менее англоязычные индийские СМИ, видимо, не справившись с переводом со шведского, начали трубить о первом в истории «официальном чемпионате Европы по сексу». Очень быстро эти новости подхватили издания по всему миру, и скандал состоялся. Министерству спорта Швеции пришлось выступить с официальным опровержением, но нужный информационный фон уже был создан.

Драган Братич, организатор секс-чемпионата

Секс-катастрофа

Многие порномодели все же решили принять участие в чемпионате, так как идея показалась им интересной. Однако на месте их ждало то, что некоторые конкурсанты описали словами «катастрофа» и «фильм ужасов».

Технические возможности онлайн-площадки оказались недостаточны, чтобы справиться с наплывом зрителей, но эти трудности оказались меньшей проблемой. Оказалось, что организаторы во главе с Братичем не озаботились даже проверкой ВИЧ-статуса участников. Об этом рассказала участница от Украины Талия Минт.

Один из участников приехал без теста на ВИЧ. Я сообщила об этом организаторам, они сказали, что его проверят в понедельник. Я попросила подтвердить, что до этого он не будет иметь ни с кем сексуальных контактов. Но они все равно поставили его на соревнования в первый день

Талия Минт участница секс-чемпионата

На следующем собрании с руководством девушка включила камеру мобильного телефона и попыталась высказать свои претензии в прямом эфире. Увидев это, Братич набросился на нее и попытался вырвать из рук гаджет. Потасовку пришлось разнимать конкурсантам.

Увидев условия, в которым им придется работать, большинство моделей просто разбежались. А Братич отказался платить некоторым участникам, обвинив их в пьянстве и безделье.

Вскоре журналисты откопали много интересного про самого Братича. Выяснилось, что он известный в Скандинавии авантюрист. За последние годы он множество раз оказывался в центре самых разных скандалов, то пытаясь открыть гей-клуб в шведской глубинке, то подделывая вывеску очередного своего заведения под логотип «Макдоналдс». Кроме того, он все еще судится по невыплаченным долгам одного из своих прогоревших клубов.

Мария Задравец, победительница секс-чемпионата

Но победительница секс-чемпионата все-таки нашлась. Ею оказалась 27-летняя модель из Хорватии Мария Задравец. Она получила деньги, кубок и заступилась за организаторов конкурса, обвинив недовольных участников во вранье. Что там было на самом деле — никто не знает, но очередной скандал Братич устроил, причем скандал международный.

Олени раздора

Еще один международный скандал разгорелся между Россией и Норвегией, а его виновниками стали прожорливые олени. Зимой 2023 года 42 северных оленя из норвежской провинции Финнмарк пересекли границу и более двух месяцев паслись на территории заповедника «Пасвик» в Мурманской области.

В январе рогатых нарушителей, принадлежавших норвежским саамам, переловили и выдворили из страны. По данным работников заповедника, олени регулярно пересекали границу с 2019 по 2023 год и наели лишайника на 47 миллионов норвежских крон (около 407 миллионов рублей).

Получается, их олени едят у нас, а потом норвежские оленеводы используют их для мяса

Наталья Поликарпова директор российской части заповедника «Пасвик»

После возвращения на родину норвежских оленей уничтожили. Это было сделано для того, чтобы пресечь их дальнейшие побеги через границу и увеличение и без того солидной суммы, которую требует «Пасвик». Хотя животные и находились на диком выпасе, российская сторона считает их домашними животными, а значит, отвечать за них должны хозяева.

В октябре делегация Директората сельского хозяйства Норвегии провела рабочую встречу с сотрудниками российского заповедника и попросила снизить сумму компенсации. Норвежцы предложили выплатить только 50 тысяч крон (433 тысячи рублей) «за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году».

Окончательно вопрос о возмещении ущерба, нанесенного уже съеденными оленями, будет решаться в 2024 году.

Северные олени сельскохозяйственного производственного кооператива «Тундра» на свободном выпасе в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области

Инопланетяне среди нас?

Другие события, которые можно назвать скандальными, произошли осенью в Мексике. Там уфолог Хайме Мауссан добился слушаний в Генеральном конгрессе относительно так называемых мумий инопланетян, найденных в Перу.

Первое заседание парламента по поводу артефактов прошло в сентябре. Сначала перед конгрессменами выступил приятель уфолога Энрике Кольбек, который работает авиадиспетчером. Он рассказал, что получал сообщения от пилотов о таинственном объекте в небе возле самолета в 1975 году, двух НЛО в июле 1994 года и неких металлических сферах в октябре 2002 года.

Астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета и японский конгрессмен Ёсихару Асакава также заявили о странных объектах, которые летают по небу, а Рони Тадеу Верне из Бразильского центра физических исследований посетовал, что военные скрывают информацию о таинственных явлениях.

В финале Мауссан продемонстрировал те самые «мумии пришельцев» и поклялся, что они настоящие

«Мумия пришельца»

Буквально на следующий день министр культуры Перу Лесли Уртеаги заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в связи с вывозом из страны «тел инопланетян». По ее словам, эти останки известны как минимум с 2016 года, и ни одна научная организация Перу не подтвердила, что они имеют внеземное происхождение.

Более того, Уртеаги сказала, что это костные останки доколумбовой эпохи, они являются историческими артефактами и были вывезены из Перу незаконно.

Вторая встреча Мауссана с конгрессменами состоялась 7 ноября и напоминала уже откровенный цирк. В частности, там выступил рэпер Клаудио Ярто, который заявил, что сам видел НЛО, и зачитал речитатив про это. Кроме того, уфолога поддержал перуанский антрополог Роджер Зунига, который сказал, что «не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ». С чего он это взял — неизвестно.

Слушания в мексиканском конгрессе состоялись вскоре после выступления бывшего сотрудника спецслужб США Дэвида Груша, который появился перед американским Конгрессом 26 июля. Он утверждает, что многие страны тайно владеют обломками космических кораблей пришельцев и занимаются их изучением

Дэвид Груш в Конгрессе США

На следующий день после слушаний представители Пентагона отвергли обвинения в сокрытии информации о пришельцах и внеземных технологиях, высказанные Грушем. Тем не менее 31 августа Министерство обороны США объявило о запуске нового сайта, посвященного НЛО. Веб-страница станет официальным представительством Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO). Там уже появились первые видео записи «таинственных объектов» с комментариями экспертов, объяснивших их земное происхождение.