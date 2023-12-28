Маленькая панда из Московского зоопарка получила первую игрушку

Родившаяся в Московском зоопарке в августе панда получила первую игрушку и изучила ее. Об этом в своем Telegram-канале Светлана Акулова.

В ролике, опубликованном Акуловой, маленькая панда обнюхивает и пробует на зуб кусок разноцветного каната, который смотрители связали для нее в подобие мяча.

«Малышка начинает изучать игрушки… Каждый день что-то новое… Мама отпускает из-под опеки на доли секунд…» — подписала видео гендиректор Московского зоопарка.

Рождение панды в конце лета стало большим событием для Московского зоопарка, в России такое произошло впервые. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.