Что отпраздновать, кроме Нового года и Рождества

У каждого из нас есть свои новогодние традиции — от просмотра советских фильмов до нарезания салатов и запуска фейерверков. Но что делать, если хочется чего-то необычного или вы просто не любите Новый год? Собрали 5 неочевидных праздников, которые можно отметить на зимних каникулах кроме Нового года и Рождества.

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2 января — День научной фантастики

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Можете с ходу назвать три закона роботехники? С замиранием сердца следите за Райаном Гослингом в «Бегущем по лезвию 2049»? До сих пор без ума от «Охотников за привидениями»? Этот праздник для вас. Способов отметить множество. Можно, например, устроить тематическую вечеринку: нарядиться с друзьями в костюмы любимых персонажей, организовать квиз по фильмам и книгам. Или просто устроить марафон научно-фантастического кино. Только избегайте «Звездных войн»: у них свой праздник — 4 мая.

3 января — Международный день здоровья души и тела

А это отличный повод позаботиться о себе, особенно если Новый год прошел бурно и активно. 3 января, когда все салаты уже доели и самые упрямые гости разошлись, можно выдохнуть и начать возвращаться к привычной жизни. Например, хорошо выспаться, покататься на коньках или хотя бы сделать зарядку, спланировать путешествие на оставшиеся выходные. А если Новый год для вас стрессовый праздник, можно вспомнить о дыхательных упражнениях и других способах поддержать себя.

4 января — День зимних сладостей

Нам всем иногда нужен день, когда мы никуда не торопимся и можем наслаждаться уютом и спокойствием. И почему бы не устроить такой день 4 января? Заварите самый вкусный чай, достаньте или приготовьте любимые сладости — и хорошее настроение обеспечено. А если хочется чего-то более активного, советуем найти ближайшую праздничную ярмарку и попробовать все сладости, которые вам приглянутся. Только не переусердствуйте — в праздники чувство меры быстро исчезает.

5 января — Фестиваль льда и снега

В этот день начинается Фестиваль льда и снега в китайском городе Харбине — точнее, проходит официальная церемония открытия. Художники и скульпторы из разных стран создают невероятные ледяные скульптуры: здания, люди, мифические существа, животные — все что угодно. До Харбина, конечно, добраться непросто, а вот организовать собственный мини-фестиваль вы вполне можете. Когда вы в последний раз лепили снеговика?

8 января — День ванны с пеной