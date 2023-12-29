Неизвестное существо откусило два больших куска от огромного ската

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В австралийском штате Квинсленд на пляже нашли ската со следами зубов неизвестного существа. Оно откусило от него два больших куска, Yahoo News.

Огромную рыбу с устрашающими ранами на боках обнаружили на берегу острова Фрейзер у восточного побережья Австралии. Когда ее заметили прохожие, раны все еще кровоточили.

Профессор экологии Дэрил Макфи, к которому обратился журналист Yahoo News, предположил, что на ската напала акула. «Здесь множество разных видов акул, и некоторым из них очень нравятся скаты, — объяснил он. — Масса узкозубых акул, и тигровые тоже есть».

По словам ученого, люди на Фрейзере редко страдают от акул лишь потому, что это не очень популярное место для плавания.

Акулы водятся вблизи всего побережья Австралии. Самый распространенный вид в австралийских океанах — большие белые акулы, китовые, тигровые и зебровые акулы. На острове Фрейзера также встречаются узкозубые акулы.