Европейцы в шутку разбили 12 тысяч яиц

В испанской провинции Аликанте прошла традиционная яично-мучная битва. В ходе нее было разбито 12 тысяч яиц и разбросано 2,5 тысячи килограммов муки, пишет газета La Vanguardia.

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Шуточное сражение в европейской стране проходит ежегодно в День святых младенцев. Традиция насчитывает два века. Участники фестиваля делятся на «военную хунту» и «оппозицию», имитируя военный переворот. Бойцы вооружаются лотками с яйцами и мешками с мукой. По словам мэра города Иби Серджио Карраско, все яйца, использованные в качестве орудий, были просрочены.

В ноябре сообщалось, что участники фестиваля в Индии закидали друг друга коровьим навозом. В Гоматапуре каждый год устраивают фестиваль, участники которого обмазываются навозом, а затем принимаются швырять его в людей. Многие из них верят, что таким образом искупают грехи своих предков. Кроме того, во время празднества наказывают лжецов: их заставляют сидеть на осле.