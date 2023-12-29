На «Авито» появилось объявление парня на Новый год

Его автор предлагает встречу 2024-го вдвоём дома у девушки. По его словам, она может рассчитывать на «джентльменское обаяние, изысканные комплименты, романтическую атмосферу и внимание, которое сохранит на долгие годы». Цена вопроса — 200 000 рублей за 12 часов с вечера 31-го декабря до утра 1 января.

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Кругленькую сумму придётся отдать той, что решит провести с парнем время с 19:00 31 декабря до 07:00 1 января. Если нужно больше, то уже готовьте доплату — по 10 000 за каждый последующий час.

«Это великолепное предложение позволит вам продлить пребывание вместе насколько возможно. Оплата может быть произведена в любой валюте», — рассказал автор объявления.

Что входит в его услуги, он не раскрыл, но говорит, что реально практически всё, что разрешено законом. Правда, по его словам, если нужно «провернуть аферу какую-нибудь», он применит свои актёрские или виртуозные навыки.

В целом парень разрекламировал себя как человека, который может поддержать практически любую беседу — от автомобилей до космической науки. Говорит, на протяжении многих лет наполнял себя уникальным багажом знаний и опыта. Также у него есть несколько творческих бизнесов.

По словам автора объявления, спрос на его услугу «слишком дикий».

Так может быть из-за того, что в России немало одиноких людей. В августе стало известно , что больше 40% домохозяйств состоят из одного человека. На Новый год не все собираются с родственниками или друзьями, кто-то отмечает и один.