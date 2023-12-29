Лицо девушки из племени инков восстановили спустя 500 лет

На протяжении столетий в перуанских Андах лежали замороженные останки молодой девушки инков Хуаниты — безмолвное свидетельство исчезнувшей цивилизации. Теперь, благодаря сотрудничеству науки и художественного мастерства, ее лицо было восстановлено, что позволяет взглянуть на ее жизнь и трагическую судьбу.

© Unsplash.com

Шведский художник-криминалист Оскар Нильссон кропотливо собирал воедино историю Хуаниты, используя компьютерную томографию, измерения черепа и анализ ДНК. Он распечатал 3D-копию ее черепа, а затем тщательно вылепил из глины, руководствуясь подсказками из ее костей и зубов. Даже ее вероятный цвет кожи был получен из ДНК.

Oscar Nilsson

В результате получился жутковатый, но пронзительный бюст, передающий «молодость и уязвимость» Хуаниты. Нильссон стремился изобразить ее «одновременно испуганную и гордую», отражая сложные эмоции, которые, вероятно, бурлили в ней, когда она встречалась со своей судьбой. Этот научный подвиг вдохнул жизнь в историю, придав пронзительное лицо давно исчезнувшей личности.

История Хуаниты также проливает свет на древнюю практику инков «капакоча», когда детей приносили в жертву, чтобы умиротворить богов. Находка вместе с реконструкцией Нильссона открывает окно в эти ритуалы прошлого, вызывая одновременно восхищение и размышления.

Сочетание технологий и художественного мастерства не только дает ценные исторические сведения, но и очеловечивает давно ушедшую эпоху, напоминая нам о потерянных во времени жизнях и историях.