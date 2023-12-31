В Якутии слепили из навоза символ наступающего года — дракона
Житель села Уолба в Таттинском улусе Якутии Иннокентий Боппосов изваял из коровьего навоза символ года, продолжив семейную традицию, сообщило РИА Новости.
Ранее на протяжении 12 лет фигуры символов года из необычного для скульптуры материала создавал брат Иннокентия — Михаил Боппосов, но как уточнили в агентстве, он отказался от своей любимой затеи. Причина - он изготовил все 12 символов, дескать, круг завершен.
«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру», — рассказал Михаил Боппосов.
По его словам, фигура дракона не простая — она послужит сельчанам мусорным ящиком.
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