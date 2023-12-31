В Якутии слепили из навоза символ наступающего года — дракона

«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру», — рассказал Михаил Боппосов.