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В Якутии слепили из навоза символ наступающего года — дракона

Житель села Уолба в Таттинском улусе Якутии Иннокентий Боппосов изваял из коровьего навоза символ года, продолжив семейную традицию, сообщило РИА Новости.

В Якутии слепили из навоза символ наступающего года — дракона
© «Российская газета»

Ранее на протяжении 12 лет фигуры символов года из необычного для скульптуры материала создавал брат Иннокентия — Михаил Боппосов, но как уточнили в агентстве, он отказался от своей любимой затеи. Причина - он изготовил все 12 символов, дескать, круг завершен.

«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру», — рассказал Михаил Боппосов.

По его словам, фигура дракона не простая — она послужит сельчанам мусорным ящиком.

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Безумный мир
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