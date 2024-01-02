Самые страшные елки Северо-Запада России

Даже в финансово трудный год народ не жалеет денег на новогодние украшения и подарки. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому столько внимания к главному новогоднему символу – людям не хочется страшиться будущего. Но иногда среди зеленых красавиц встречаются настолько неординарные елки, что остается только испугаться. Потом узнать цену и испугаться еще раз. Топ самых странных, несуразных, облезлых, неэстетичных, уродливых елок в 2023 году составил «ФедералПресс».

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К главной елке на Дворцовой площади всегда больше претензий. Она должна быть идеальной, иначе в соцсетях ее сожгут напалмом комментариев. Так уже было в 2020 году, когда в центре появилась первая за семь предыдущих лет живая ель. Накануне праздника 25-метровое дерево спилили во Всеволожском районе Ленобласти. Но, пока везли, лесная красавица пообтрепалась. Городские власти обещали, что главная ель за 13 млн рублей в процессе распушится, но этого не случилось.

В 2023 году на Дворцовой площади снова установили живую ель. На этот раз она из Рощинского лесничества. Ее снова украсили в ретростиле, и пышное новогоднее дерево радует глаз. Причем настолько, что в соцсетях бурю комментариев вызвал сильный ветер, чуть не уронившийй новогоднюю красавицу. Петербуржцы были даже готовы собственноручно поддержать 120-метровую елочку.

Елки Ленинградской области: «Какой был год, такая и елка»

На исходе 2023 года жителей Ленобласти шокировала новогодняя елка, которую установили на Петровской площади в Лодейном Поле. После критики в соцсетях районная администрация не приняла и не оплатила работу подрядчика, поручив тому искать новое дерево поприличнее.

«Какой был год, такая и елка. Надо еще вокруг составить хоровод из рваных игрушек, для полноты впечатления», – прокомментировали публикацию местные жители.

Проштрафившийся подрядчик признал, что «по веткам были нюансы».

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Республика Карелия: «Мрака в нашей жизни и так хватает»

Главная елка на площади Кирова в республиканской столице Петрозаводске ожидаемо вызвала новые едкие комментарии горожан:

«Город вообще как во тьме, а не праздничный. Столица должна сверкать, искриться. Праздник люди должны чувствовать, а не мрак. Мрака в нашей жизни и так хватает», – написала Наташа.

Ели из Республики Коми: «Неужели все так плохо»

Республика, которая занимает первое место в СЗФО по количеству лесов, почему-то лидирует по числу некрасивых новогодних елей. Так, в 2019 году уродливую елку в поселке Заполярный высмеяли не только во всей республике, но даже на «Первом канале» в телепередаче «Время покажет».

В 2023 году в Троицко-Печорске местная администрация установила «чудо-ель». Натуральное, но облезлое новогоднее дерево предсказуемо подвергли критике.

«Закрепили елку плитами с торчащей во все стороны арматурой. Подойти с детьми к елке страшно», – написали во «ВКонтакте».

Неказистый символ года в комментариях назвали «позором» и посетовали: «В поселке Озерный вообще не ставят елку уже 2 года. Позор «Газпрому», который находится на поселке».

В Архангельской области ели страдают и их меняют

Самая некрасивая ель в регионе, занимающем второе место по числу лесов в СЗФО после Коми, оказалась в городе Коряжме. Очевидно, что существует какая-то взаимосвязь между количеством лесных территорий и страшными елками.

В 2023 году потрепанный вид лесной «красавицы» настолько возмутил жителей Коряжмы, что власти решились на замену ели, пострадавшей при транспортировке.

«Выбор ели в лесу был хорошим. Пострадала ель при перевозке, обломались нижние ветки. К сожалению, была установлена такая некрасивая елка. Уже сейчас решен вопрос о замене», – написал в официальном аккаунте городской глава Андрей Ткач.

И случилось новогоднее чудо – елку действительно заменили.

Вологодская область: симметричные ели вырубили еще при Петре I

В регионе «резных палисадов» находится не только знаменитая вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, но и самое большое число неказистых новогодних елочек. На всеобщее обозрение в соцсетях накануне 2023 года выставили аж четыре вологодские «красавицы».

«В чем принцип таких убогих украшений, кривых и лысых елок? Или у нас степи и нет ни одной ровной?» – задает вопрос своим подписчикам автор публикации в «Онлайн Вологда».

Как резонно ответил один из комментаторов, среди деревьев сложно найти «чистую симметрию».

«Это не Кремль, где всю область излазят в поисках, а потом вертолетами и спецмашинами доставляют в самый центр Родины. Самый лучший лес еще Петр I вырубил для своих кораблей, остались одни кривые палки», – написал Алексей.

Калининградская область: «облысевшие» елки-палки

В 2023 году курортный Зеленоградск, который всегда славился среди туристов особенно прекрасной новогодней атмосферой, вдруг решили освежить дизайнерскими елками из прутьев и веток.

В соцсетях их сразу же окрестили «облысевшими». Необычные гибридные елки появились на новом деревянном променаде перед большим кафе «Монополь» – почти точной копией довоенного заведения.

В этом новогоднем сезоне, как и в прежние времена, натуральные ели и пихты доставляют из-за границы: Латвии, Польши и Дании. Но из-за европейских санкций торговцы все больше используют «параллельный импорт», как шутят в соцсетях.

Мурманская область: чудовищных елок не видно

В 2023 году власти в муниципалитетах, очевидно, сделали выводы и стараются не «радовать» пользователей Сети некрасивыми новогодними елками. А все потому, что в 2019 году в регионе нашли самую «чудовищную елку» России.

О ней тогда рассказала жительница поселка Нивский Кандалакшского района. В результате руководство района за установку неказистого дерева вынесло подрядчику дисциплинарное взыскание. А начальнику отдела культуры администрации Кандалакшского района влепили выговор и лишили премии.

Новгородская область: «пизанскую» ель сменила обычная

В минувшем 2022 году в столице региона Великом Новгороде главную елку на Софийской площади назвали «пизанской» по аналогии со знаменитой «падающей» древней башней в итальянском городе Пизе. Елка накренилась из-за тяжести гирлянд.

В этом году елка, но уже другая, просто упала. О чем жители региона подискутировали в Сети. Среди причин падения новогодней конструкции назывались коты и инопланетяне.

Псковская область: красавица и «чудовище»

В 2023 году жители Себежа раскритиковали необычную ель на одной из улиц города и назвали ее «чудовищем». Инсталляция в форме конуса состоит из больших разноцветных светящихся в темноте цветов. Внешний вид новогодней «красавицы» предсказуемо вызвал споры в соцсетях среди горожан.

«Поначалу эта цветочная елка вызывала и у меня недоумение. А потом, глядя на нее, вспоминаю строчки из песни: «Крепитесь люди, скоро лето. И мне от этих слов становится теплей. Народ, ищите в жизни позитив, а негатив вас сам найдет», – в ответ на критику обратилась к согражданам себежанка.

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