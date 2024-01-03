Люди могут считывать эмоции кур, определили ученые

Люди оказались способны распознавать эмоции кур по их крикам. Исследователи воспроизводили записи этих звуков, и большинство испытуемых правильно реагировали на эмоции птиц.

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Ученые утверждают, что 69% участников эксперимента смогли определить разницу между кудахтаньем кур, которые испытывали радостные чувства перед предстоящим угощением, и кудахтаньем, вызванным разочарованием от того, что такого вознаграждения не последовало.

«Люди, занимающиеся разведением кур, могут определить эмоциональное состояние птиц, за которыми они ухаживают, даже если у них нет предыдущего опыта», – заявил профессор ветеринарной эпидемиологии в Университете Квинсленда и старший автор исследования Йорг Хеннинг.