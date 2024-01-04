Как привидения облюбовали крымские дворцы

Помогают и пугают, живут своей жизнью, оставляют загадочные надписи и попадают на камеры видеонаблюдения. В общем, ведут себя как нормальные привидения. Сотрудники и охрана крымских музеев рассказали о встречах с призраками.

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Надпись на стекле

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Воронцовский дворец в Алупке, пожалуй, самый старший и таинственный из знаменитых архитектурных памятников южного берега Крыма. Достаточно сказать, что он сам по себе загадка. С южного фасада, обращенного к морю, это восточный дворец в неомавританском стиле, а его северная сторона, смотрящая на Крымские горы - английский замок в неоготическом стиле. Недаром главным вдохновителем проекта был английский архитектор Эдвард Блор, достраивавший резиденцию британских монархов - Букингемский дворец и создавший замок сэра Вальтера Скотта. Да и сам хозяин дворца в Алупке был известным англоманом. Его детство прошло в Лондоне, где отец Михаила Воронцова - Семен Романович Воронцов много лет был послом Российской империи. Но и после отставки Воронцов старший не покинул туманный Альбион, а прожил там до самой смерти, оставаясь видным деятелем масонской ложи. Кстати, там у него появилась вторая семья, а его английские потомки носили фамилию Бизли.

Историки до сих пор спорят о том, был ли преисполнен масонскими символами и знаками Воронцовский дворец Алупки. Однако и без масонства у этого места хватает загадок. В 1828 году при начале строительства на месте будущего дворца были найдены останки греческой крепости и клад древних золотых монет. Знак? Может быть. А в наши дни, через четыре года будет отмечаться 200-летие начала строительства южной резиденции Воронцовых. Казалось бы, за такой отрезок времени дворец изучен уже досконально, и никаких сюрпризов быть не может. Но вот минувшей осенью при очередной реставрации на территории дворца был найден подземный ход. Подрядчики о нем ничего не знали.

- Мы были крайне удивлены, наткнувшись на подземный ход в Шуваловском проезде, пришлось менять направление сетей. Он идет между хоздвором и Шуваловским корпусом, - рассказал инженер подрядной организации Сергей Рогожин.

Тоннель высотой более трех метров, проходит на глубине около метра от поверхности. Сотрудники музея знали, что по всей территории дворца и парка протянулась подземная галерея ливневых стоков, но ее схема была давно утрачена. И это не единственный подземный ход во дворце.

- Так называемую тюдоровскую кухню в хозяйственном корпусе, где во время приемов готовились блюда, и парадную столовую во дворце соединяет подземный переход, - рассказал заместитель директора Алупкинского музея-заповедника Константин Касперович.

Кончено, в таком месте как это не может не быть призраков. Спросите местных жителей и сотрудников музея о привидении Воронцовского дворца, и они расскажут вам множество историй про своего фантома. Судя по этим рассказам, призрак не звенит кандалами и не пугает людей. Скорее наоборот. То он спас от комиссии проверяющих старенькую смотрительницу, задремавшую на своем посту. Фантом невзначай коснулся ее плеча за минуту до появления высокого начальства. То о чем-то предупредил служителя музея, много лет проработавшего во дворце. Но один случай был самым интересным.

Вплоть до Октябрьской революции 1917 года алупкинским дворцом владели три поколения Воронцовых. Нынешние их потомки - Воронцовы-Дашковы живут в США. В украинский период истории Крыма продолжатели фамилии первого хозяина дворца стали наведываться в Алупку, в родовое гнездо своих предков.

- В последний приезд Воронцов-Дашков попросил разрешения поработать в библиотеке, мы ему разрешили, он собирался остаться на несколько дней, - рассказал "РГ" один из сотрудников музея. - Но когда он утром пришел в библиотеку, на зеркале увидел фразу, написанную на латыни.

Что было написано на стекле никто не знает, а может быть не хотят говорить, только после этого гость резко изменил свои планы, засобирался и уехал из Крыма навсегда.

Шаги в пустых залах

Есть свои тайны и у Ливадийского дворца - летней резиденции императорской семьи Романовых. Одну из этих историй рассказал бывший милиционер, работавший в подразделении, охранявшем музеи и дворцы Крыма в украинский период. В конце 90-х ему довелось нести ночное дежурство в Ливадийском дворце.

- Я на службе был уже не новичок, приходилось и табельное оружие применять, а ночных дежурств - просто без счета, - рассказал пенсионер. - После полуночи, я слышу шаги по коридорам дворца. Прислушался, может, показалось. Нет, опять ходят. Слышу, как под ногами скрипит паркет. Знаю, что я сейчас один во дворце, и никого здесь быть не может.

Милиционер пошел по коридорам - никого. А шаги снова слышны уже в другом конце, потом скрип открывания дверей.

- В это время в одном из подсобных помещений проходила выставка восковых фигур. И знаете, какой-то внутренний голос меня как магнитом тянет к этой комнате, - рассказал бывший охранник. - Заглянул туда, а там вся царская семья и Распутин, как живые сидят. Я человек не робкого десятка, но тут меня мурашки просто продрали по коже.

Позже милиционер рассказал о своем ночном приключении сослуживцам и сотрудникам музея. Те пояснили, что издавать звуки, похожие на человеческие шаги, способен рассохшийся 100-летний паркет, он слегка потрескивает в тишине. А внутренние двери могли открываться из-за сквозняка. В общем, никакой мистики.

Нам его не хватает

Может и так, только охрана и сотрудники Восточно-крымского музея-заповедника в Керчи не просто увидели, но и сняли на камеры своих призраков. Случилось это в 2018 году, когда по российскому законодательству музейные помещения стали оснащать системой видеонаблюдения. В первую же ночь дежурный охранник рассказал, что увидел на мониторах из залов странное и пугающее явление.

- Утром мы пришли на работу, у охранника бледное лицо фиолетовые синяки вокруг глаз. Я такое видел, такое видел! - рассказала заведующая отделом "Лапидарий" музея Нина Кучеревская. - Пришлось промотать запись за всю ночь, и мы увидели какое-то светящее пятно, выпускающее из себя световые пузыри.

Научные сотрудники музея люди не суеверные, и тут же стали искать рациональное объяснение увиденному. Первая версия была такой, что к объективу камеры слишком близко подобрался паук, и в инфракрасном спектре создал искажение на записи. Ну, вот же, все встало на свои места, с облегчением вздохнули сотрудники. Только в последующие ночи представления в ночном зале музея стали еще более впечатляющими, и объяснить все непоседливым насекомым уже не получалось.

- Камеры запечатлели каскады прозрачных субстанций, наподобие мыльных пузырей, вылетающих из разных углов. Но самое смешное, и в то же время пугающее, было, когда от второй камеры в зале отделился пучок света, и отбросил проекцию на пол, как столб света. Дальше он двинулся по залу, зашел в макет храма Аполлона, вылетел оттуда, и долгое время двигался, живя своей какой-то непонятной жизнью.

Сотрудники музея обратились в охранную фирму, поставившую оборудование видеонаблюдения, те ответили, что их техника везде работает абсолютно нормально, и только в музее происходит какая-то чертовщина. Что делать, сотрудники не знали. Не в полицию же, в самом деле, по поводу призраков обращаться. Решили ничего пока не предпринимать и правильно поступили. Фантомы исчезли сами собой, когда в здании музея начался капитальный ремонт с укреплением стен. Целый год шла реконструкция, помещения музея буквально стянули железным обручем, чтобы они не расползались под тяжестью лапидария. Но рабочие, техника, и растревоженные стены, как видно, спугнули призрака. Ремонт закончился, а он больше не появлялся.

- Нам теперь без него скучно и грустно, потому что мы к нему относились, ну, как к нашему какому-то покровителю, - призналась Нина Кучеревская.