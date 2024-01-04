Топ самых необычных предметов, которые врачи доставали из пациентов⁠⁠ в 2023 году

Ежедневно хирурги проводят множество сложных и не очень операций. Периодически вмешательство требуется из-за неординарных причин. О самых необычных операциях и предметах, которые приходилось доставать врачам из пациентов, — в материале «Вечерней Москвы».

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Огромные комки волос

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В детскую городскую клиническую больницу № 9 обратились родители восьмилетней школьницы. Их дочь жаловалась на рвоту и боли в животе.

Обследование дало неожиданный результат: девочка проглотила два огромных комка волос. Хирурги решили прооперировать пациентку. Они сделали разрез брюшной полости и извлекли посторонние предметы. После этого школьница пошла на поправку.

Кусок клинка в плече

40-летний мужчина пришел к врачам можайской больницы с жалобой на боль в плече. При этом он не смог вспомнить, когда и как получил злополучную травму.

Результаты рентгена поразили врачей: причиной боли был шестисантиметровый осколок клинка. Посторонний предмет глубоко вошел в плечевую кость.

Хирурги удалили осколок и зашили рану. Шокированный пациент решил оставить «трофей» на память.

Стрела в голове

Еще более удивительный пациент поступил в Солнечногорскую больницу. 38-летний мужчина оказался на операционном столе после того, как ему в голову из арбалета выстрелил друг.

В ходе обследования выяснилось, что посторонний предмет попал в мозг, из-за чего операцию требовалось провести как можно быстрее. Хирурги справились со своей задачей за час. После извлечения стрелы в голове началось кровотечение, однако его удалось остановить без последствий для пациента.

После операции мужчина чувствовал себя хорошо. Неврологические осложнения полученная травма не вызвала.

36 магнитных шариков

В Детскую больницу имени Сперанского в приемное отделение поступила девочка с жалобами на боль в животе.

Во время обследования выяснилось, что девочка проглотила 36 магнитных шариков. Посторонние предметы успели сделать шесть отверстий в кишке ребенка, что существенно осложнило работу хирургам.

Во время операции врачи вскрыли брюшную полость и извлекли 29 шариков. Оставшиеся семь магнитов отправились «гулять» по двенадцатиперстной кишке, куда было сложно добраться.

Несмотря на трудности, посторонние предметы удалось извлечь. Девочке назначили антибактериальную терапию и физиотерапию.

Рог единорога

Еще более неожиданная проблема обрушилась на плечи врачей Видновской городской больницы. Родители заметили на лбу своей семилетней дочери странное уплотнение и решили обратиться за помощью к специалистам.

Исследование показало, что всему виной игрушечный рог единорога. Двумя годами ранее девочка бегала, упала на фантастического зверя и ударилась головой. Тогда рану обработали, а извлекать рог не стали.