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Пес из США съел четыре тысячи долларов, но почти все вернул

Пара из США рассказала, что их домашний питомец, семилетний голдендудль, проглотил четыре тысячи долларов наличными. Однако им удалось вернуть 3550 долларов, потратив время и серьезно запачкав руки.

Пес из США съел четыре тысячи долларов, но почти все вернул
© Mir24.TV

«Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», – написала хозяйка собаки в социальной сети.

Физическое здоровье пса не пострадало, но ее владельцы были вынуждены терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, чтобы потом собирать обнаруженные фрагменты купюр.

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