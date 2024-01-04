Сколько стоит стать гопником? Одежду из «Слова пацана» продают за миллионы

Популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» породила моду на одежду из 80-х и 90-х годов, которую теперь продают за огромные суммы. Сколько стоит стать гопником, какие ценовые рекорды ставит стилизованная одежда, по чем шапка «как у Кощея» и продают ли настоящий реквизит из сериала?

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Какую вещь в стиле «Слова пацана» продают как самую дорогую

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В числе рекордсменов на крупном сайте объявлений оказалась фиолетовая куртка-унисекс в стиле сериала «Слово пацана», за которую продавец хочет 5 555 553 рубля.

Герои «Слова пацана» зимой 2024 года сделали очень популярными советские модели свитеров и пуловеров. Здесь рекорд поставила продавщица из Москвы, которая хочет за турецкий свитер с надписью Capuchon 4 миллиона рублей.

«Oкунитecь в этом свитере в прошлoе, пoчувcтвуйтe себя героем, и в вaшeй жизни всe изменитcя! Бeз торга!» — объявила продавщица.

В Уфе рекордную цену — 3,5 млн рублей — получил винтажный предмет одежды из 70-х годов: оригинальная красно-черная куртка Adidas производства Австрии.

А среди шапок самой дорогой вещью в стиле «Слова пацана» стала советская шапочка с надписью «Спорт»: за нее в Москве просят 1 млн рублей. В ту же сумму оценили и несколько свитеров.

«Настоящее качество из 90-х. Если ты нормальный пацан, то должен соответствовать. Чушпанов, а также всякую скорлупу — просьба не беспокоить. Возможен обмен на автомобиль», — объявил продавец из Волгограда.

Сколько стоит шапка «как у Кощея»

Прежде всего покупателей интересуют вещи, которые носят полюбившиеся герои сериала. Чем популярнее герой, тем дороже его стиль.

Так, норковую шапку «как у Кощея» из «Слова пацана» продают за 75 тыс. рублей. А куртка, похожая на ту, что носил персонаж Никиты Кологривого, стоит значительно дешевле — от 10 до 12 тыс. руб.

Внимание торговцев винтажными предметами одежды привлекает любая одежда, которую носили в кадре персонажи: так, олимпийку Montana, идентичную той, что носил Вова Адидас, продают за 150 тыс. руб. А вот такая олимпийка, какая была у Маратика, стоит значительно дешевле: в Татарстане торгуют аналогичными спортивными кофтами, при этом доступны различные размеры. Зато «шапку Марата» оценили в 300 тыс. руб.

Продают ли настоящие вещи из «Слова пацана»

На сайте объявлений можно встретить предложение о продаже якобы оригинальной шапки учителя английского языка Флюры Габдуловны, в которой в «Слове пацана» появилась Наталья Потапова. В Ярославле за нее просят 500 тысяч рублей.

Российские СМИ отмечают, что объявления о продаже предметов, которые якобы являются реквизитом со съемок сериала «Слово пацана», появились во многих городах России: Серпухове, Саратове, Самаре, Оренбурге, Краснодаре.