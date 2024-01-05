«Пенсия заиграла красками» Как 81-летняя вдова решила стать порноактрисой и обрела счастье?

В 2016 году 81-летняя владелица одной из закусочных в Японии Юко Огасавара решила круто изменить свою жизнь. Женщина, овдовевшая более 30 лет назад и не встречавшаяся с тех пор с мужчинами, решила уйти в порно. В секс-индустрию ее обманом заманила одна из постоянных посетительниц закусочной, однако в итоге Огасавара оказалась рада такому повороту судьбы. Как пожилая японка стала одной из старейших порнозвезд и как съемки в фильмах для взрослых помогли ей обрести счастье — в материале «Ленты.ру».

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«Не хочу стариков»

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В своем первом порнофильме, снятом в 2016 году, Юко Огасавара предстала в образе домохозяйки, которая удовлетворяет своего молодого мужа несколько раз в день. Первым партнером пожилой порноактрисы стал молодой человек, который по возрасту годился ей во внуки. «Тогда я впервые занялась сексом с кем-то, кроме моего мужа», — рассказывала японка.

После дебюта женщина снялась еще в десятках фильмах, а сегодня ее считают одной из самых пожилых актрис в порноиндустрии. Огасавара активно снимается в японском жанре фильмов для взрослых — дзюкудзе, что означает «зрелая женщина».

Я регулярно снимаюсь в фильмах для взрослых с тех пор, как мне исполнился 81 год Юко Огасавара порноактриса

Огасавара снимается в фильмах студии Ruby, которая специализируется на роликах с участием актеров старше 50 лет. Основные потребители таких видео — мужчины 60-90 лет. При этом партнерами Огасавары по съемкам чаще всего становятся молодые мужчины.

В порноиндустрию пожилая женщина попала благодаря одной постоянной клиентке закусочной, которая работала визажистом и стилистом по волосам на порностудии. Девушка на протяжении трех лет периодически предлагала владелице кафе попробовать себя в новой сфере, но Огасавара отказывалась от предложения. В итоге клиентка обманом организовала владелице кафе встречу с продюсером студии Ruby. Порноактриса рассказывала, что девушка пригласила ее в гости, где пожилую японку уже ждал представитель порноиндустрии.

«Сначала я отказалась сниматься в порно, потому что не хотела, чтобы люди видели меня голой, но меня убедили прийти в студию и просто познакомиться со съемочным процессом», — вспоминала она.

Я подумала, что было бы хорошо просто посмотреть на съемки и затем отказаться. На съемке было пять или шесть пожилых мужчин и молодая актриса. Когда я увидела это, я сказала: «Я не хочу стариков, я хочу молодого красавца». 10 дней спустя мне позвонил продюсер и сказал: «Красавчик готов». И я согласилась Юко Огасавара порноактриса

«Жила без свободы»

Спустя годы съемок в порно Огасавара утверждала, что ее лучшим сексуальным партнером все равно был ее муж. Порноактриса добавляла, что мечтала бы повторить с ним весь тот опыт, который получила на съемках фильмов для взрослых.

Больше всего меня привлекал мой супруг, у нас была идеальная совместимость. С порноактерами так не выходит. В конце концов, секс с мужем -- лучший Юко Огасавара порноактриса

Японка познакомилась с будущим мужем, когда она только окончила колледж в Токио и устроилась на работу в страховую компанию к отцу, а он играл в футбольной команде Университета Киото. Они поженились, когда Огасавара было 24 года. Супруг стал ее первым мужчиной, а в браке у них родились две дочери и сын.

Однако, несмотря на кажущуюся идиллию, порноактриса признавалась, что ее муж был жестоким и строгим человеком, который запрещал ей очень многое. «За 35 лет совместной жизни он ни разу не разрешил мне выпить. Это была жизнь без свободы», — говорила Огасавара. Тем не менее, по словам японки, она всегда любила мужа.

Впервые женщина попробовала алкоголь только после смерти супруга, а позже пристрастилась и к сигаретам. «Я люблю алкоголь и сигареты, и я с нетерпением жду возможности пить до утра на вечеринке в конце года в студии Ruby», — говорила порноактриса.

Несмотря на строгое воспитание, сын Огасавара вполне положительно отнесся к ее карьере в порно. «Когда мой сын узнал, чем я занимаюсь, он сказал: "Для меня это неважно. Самое главное, чтобы ты оставалась молодой и здоровой, этого будет достаточно. Так что делай все, что ты захочешь"», — заявила звезда фильмов для взрослых.

А вот дочерям она не стала рассказывать о своей новой работе: женщина сочла это лишним, потому что они живут отдельно

«Сначала начала побухивать и стала готова перейти на следующий уровень. То ли еще будет!», «Вот это жизнь у бабушки заискрила», «Да уж, пропаганда воздержания — явно не ее сильная сторона», «Вот это ярка пенсия», «Какие перспективы открывает пенсия», «Пенсия заиграла красками», — удивлялись пользователи Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) неожиданным поворотом в жизни Юко Огасавара.

«Пережила войну»

Нелегким было и детство Юко Огасавара. Она родилась в городе Иокогама, префектура Канагава, в 1938 году. Когда началась Вторая мировая война, семья переехала в дом родителей ее отца в Цуруоке. Огасавара видела бомбардировщики, летавшие над их домом, а 15 августа 1945 года вместе с миллионами других японцев услышала по радио, как император Хирохито объявил о капитуляции.

По рассказам порноактрисы, в детстве с ней случалось много неприятностей. Однажды ей на голову попало ядовитое средство для борьбы с насекомыми — инсектицид Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), который часто применялся в хозяйстве после Второй Мировой войны и мог привести к летальному исходу при взаимодействии с ним.

У нашей семьи не было ванной, поэтому я мылась реке, где купались коровы Юко Огасавара порноактриса

Юко Огасавара считает, что война стала жизненным уроком для всех, кто застал ее. Порноактриса связывает свое долголетие с тем, что пережила войну. «Число людей, переживших войну, потихоньку все уменьшается и уменьшается. У меня сильное сердце, потому что я пережила трудные времена — пережили бомбардировки, переживем и все остальное», — отмечала она.

«Никто не пытается меня переубеждать»

В октябре 2023 года Юко Огасавара исполнилось 88 лет. Порноактриса заверяла, что не сталкивается ни с какими трудностями в работе из-за возраста, а свою форму поддерживает при помощи физических упражнений.

«Если моя спина будет круглой, осанка плохой, я буду плохо выглядеть в кадре, поэтому я всегда работаю над осанкой. Я также каждый день делаю растяжку», — поясняла она. Паузу в карьере Огасавара брала только во время пандемии коронавируса в 2020 году, но и тогда с нетерпением ждала возвращения к работе.

На съемки эротических фильмов пожилая порноактриса добирается на автомобиле, который водит сама. По словам Огасавара, бросить работу в порно она будет готова только в том случае, если не сможет быть за рулем.

В день съемок, как отмечала пожилая актриса фильмов для взрослых, она сама подбирает одежду и делает макияж. Для коллег по съемочной площадке женщина также готовит еду. «Беру свои костюмы, жареную курицу, которую готовлю специально для коллег, сажусь в свою любимую машину и отправляюсь на съемки. Все рады моей еде», — описывала актриса подготовку к рабочему дню.

Когда я рассказываю о своей работе людям, я сразу предупреждаю, что их слова никак на меня не повлияют. Так что никто не пытается меня переубеждать Юко Огасавара порноактриса

Юко Огасавара уверена, что именно работа с людьми, которые намного ее младше, заставляет ее быть всегда молодой. «Меня часто спрашивают о секрете энергии в мои годы, но я думаю, что все дело в том, что я общаюсь с молодыми людьми и много с ними разговариваю. Никто не говорит о проблемах со здоровьем или не обсуждает лекарства, как это происходит у пожилых», — отмечала она.

Однако, несмотря на такую уверенность в своем выборе, пожилая звезда порно признавалась, что старается не смотреть фильмы со своим участием. «Я не хочу видеть свои видео. Но мне хотелось научиться работать в кадре лучше, так что я просматривала некоторые свои первые фильмы», — поясняла порноактриса.

Молодым людям пожилая порноактриса советует уделять достаточное внимание здоровью и знать меру в выпивке и курении. «Очень важно следить за здоровьем, пока оно в норме, поэтому я регулярно хожу в больницу на обследования. Благодаря этому я все еще могу бегать и водить машину. Выкуриваю не больше пачки сигарет в два дня, знаю четкую меру в алкоголе», — заверяла Огасавара.