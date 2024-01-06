Пользователи столкнулись с агрессивной рекламой кино

Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с волной мошенничества: при попытке оплатить промоподписку на сервис их перебрасывает на аналогичные сайты с курсами от «инфоцыган». Об этом пишет «Лента.ру».

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В основном это касается тех, кто пытается оформить подписку на скидочных порталах. Система перенаправляет их на сайты курсов в сфере инфобизнеса, где невнимательный пользователь вносит свои данные, оплачивает символическую стоимость в 1 рубль, однако вместо онлайн-кинотеатра подписывается на коучей.