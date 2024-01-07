Пять самых необычных историй спасения животных

Нередко братья наши меньшие попадают в сложные жизненные ситуации, когда речь идет не только об их здоровье, но даже о жизни. В такие минуты им на помощь приходят случайные очевидцы. О самых ярких спасениях животных — в материале «Вечерней Москвы».

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Природная битва

Видео дня

В июле сотрудники Госветслужбы стали свидетелями битвы краснокнижного седого дятла и кошки. Поединок складывался явно не в пользу птицы, которая повредила крыло.

Специалисты отогнали кошку и забрали дятла. Несколько месяцев они занимались лечением и восстановлением пернатого. Когда лесной друг был полностью здоров, его вернули на волю.

Пушистый участник ДТП

Сотрудники ГИБДД отправились на, как казалось, обычный вызов: нужно было оформить ДТП. Во время составления соответствующего протокола один из водителей рассказал о выбежавшем на дорогу котенке, который спрятался под балкой машины.

Сначала полицейские попытались достать малыша своими силами, но не получилось. Тогда стражи порядка попросили помочь водителя проезжавшего мимо эвакуатора.

В тот день котенок не только второй раз родился, но и нашел новый дом: его забрал неравнодушный участник ДТП.

Язык в рыболовной леске

Во время прогулки жители Зеленограда заметили детеныша черного лебедя, который вел себя странно. Птенец отказывался от корма и в целом выглядел вялым.

Заподозрив неладное, горожане поймали лебеденка и доставили его в ветеринарную клинику. Специалисты выяснили, что несчастный птенец запутался языком в рыболовной леске. Хирурги проделали ювелирную работу, после которой прекрасная птица смогла вернуться на волю.

Четыре дня без еды и воды

1 ноября случайные прохожие заметили в припаркованном возле станции метро «Охотный Ряд» автомобиле котика. Сидевший четыре дня без еды и воды питомец активно звал на помощь.

Видео с котом быстро распространилось в социальных сетях. Вскоре на месте были полицейские, спасатели и неравнодушные граждане. После совещания специалисты вскрыли автомобиль и освободили пленника. Жизни и здоровью котика ничего не угрожает. Временно питомца приютили сотрудники столичной прокуратуры.

Спасли из ледяного плена

В конце ноября жители столичного района Хамовники во время прогулки по парку Мандельштама заметили лебедей. Замерзшие птицы плавали в пруду и чувствовали себя не очень хорошо.

Местные жители пытались помочь лебедям как могли: кормили и пытались согреть. Самые инициативные горожане писали обращения в специализированные учреждения.