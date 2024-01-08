Блогер-миллионник бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб ради видео

Ради «популярного видео» блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Видео Косенко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Как видно в кадре, Косенко высоко подкидывает ребенка. Малыш приземляет в снег и буквально утопает в нем. Ранее Косенко, на чью страницу в запрещенное соцсети подписаны почти семь миллионов пользователей, анонсировал «самое популярное видео в Инстаграме». С его слов, главную мужскую роль он отведет собственному сыну.