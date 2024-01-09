Прошедший 2023 год был непростым и с точки зрения природных катаклизмов, и политических событий. В начале года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали в общей сложности более 68 тысяч человек, на Ближнем Востоке вспыхнул военный конфликт, а в России летом предотвратили военный мятеж. «ФедералПресс» решил вспомнить самые страшные катастрофы 2023 года.

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Землетрясение в Турции и Сирии

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Ночью 6 февраля сразу в нескольких городах Турции, а также в Сирии произошло сильное землетрясение. ЧП случилось, когда многие находились дома и спали. Десятки домов оказались полностью разрушены. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 500 человек, а в Сирии – 8476 человек, еще десятки тысяч граждан пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Десятки стран помогали разбирать завалы и спасать людей. Выживших находили даже спустя 10 дней.

Столкновение трех поездов в Индии

2 июня в индийском штате Одиша произошло столкновение трех поездов. Пассажирский поезд Coromandel Express, следовавший из Калькутты в Ченнаи, съехал на боковой путь и врезался в товарный поезд. Опрокинутые вагоны столкнулись со сверхскоростным экспрессом Хаора – Бангалор. В результате аварии погибли 295 человек, более 1175 получили ранения.Местные власти отмечали, что столкновение произошло из-за изменения в электронной блокировке.

Мятеж ЧВК «Вагнер» и гибель ее основателя Евгения Пригожина

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил «марш справедливости», который позже был расценен как попытка военного мятежа. Вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону, въехав в город в том числе и на танках. В течение дня мятежники с минимальным сопротивлением прошли Воронежскую и Липецкую области, направляясь на Москву. В нескольких регионах, в том числе Москве, был объявлен режим контртеррористической операции. Бойцы ЧВК сбили 1 самолет и 6 вертолетов армии РФ, 15 военнослужащих были убиты.

Вечером 24 июня при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко Евгений Пригожин договорился с властью России о прекращении мятежа, бойцы ЧВК вернулись в места дислокации. Позже появилась информация, что Пригожин будет находиться в Беларуси, но позже он записывал видео и из других регионов, в том числе из Африки.

Гибель Пригожина

Спустя два месяца после попытки мятежа, 23 августа, частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. Погибли все 10 человек, которые находились на борту, в том числе и руководители ЧВК Пригожин и Дмитрий Уткин.

Долгое время многие считали, что Пригожин жив и вскоре выйдет на связь, но в Росавиации подтвердили его гибель. Также в последний момент стало известно, где пройдут похороны основателя ЧВК. Официально причины крушения до сих пор не известны. По одной из версий, на борту самолета взорвалась бомба.

Взрыв на заправочной станции в Махачкале

Вечером 14 августа на одной из АЗС города Махачкалы произошел взрыв. По сообщениям, место первоначального взрыва находилось в близлежащем автосервисе, но позже пожар распространился на заправку. В результате там взорвались две цистерны с топливом. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, на его тушение ушло три часа.

В результате взрыва погибли 37 человек, а 119 были ранены. В Дагестане объявили траур.

Военные действия на Ближнем Востоке

Ранним утром 7 октября со стороны сектора Газа начался обстрел израильской территории. ХАМАС заявил, что выпустил по территории Израиля 5 тыс. ракет. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа. В первые дни конфликта на фестивале были убиты 347 молодых людей – граждан Израиля и других стран. На данный момент жертвами конфликта стали десятки тысяч человек.

Туристы, которые в этот момент находились в Израиле, рассказали, что им сказали срочно уезжать с фестиваля. Удалось спастись тем, кто не раздумывая сел в машину. Граждане, которые замешкались, собирая палатки, погибли.

Посадка самолета в поле под Новосибирском