Грубый поступок пассажирки самолета возмутил попутчиков и вызвал гнев в сети

Пассажирка самолета использовала светящийся разным цветом провод зарядки для телефона и возмутила попутчиков. Один из них опубликовал соответствующее видео на форуме Reddit, вызвав гнев в сети.

В публикации указано, что зарядное устройство мигало на весь салон в течение шестичасового полета. На записи видно, что провод переливается яркими оттенками.

Ролик разозлил пользователей форума, которые назвали путешественницу невоспитанной грубиянкой. «Зачем это делать, серьезно?», «Ненавижу такое», «Удивлен, что стюардесса не вмешалась», «Могу поспорить, жизнь таких людей очень простая. У них в голове ничего нет. Должно быть приятно», — писали юзеры в комментариях.