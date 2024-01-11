Самый уродливый газон в мире нашли в Тасмании

Первый в мире конкурс на самый уродливый газон обрел победителя. Лидером стала лужайка в Сэндфорде, Тасмания. Она превзошла многочисленных конкурентов из Германии, Франции, Канады, Хорватии, Швеции, США и Великобритании.

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Идея конкурса возникла у властей острова Готланд (Швеция) два года назад. В популярном месте отдыха возникли перебои с водой, и местный муниципалитет постарался таким образом убедить жителей экономить влагу, не тратя ее на полив декоративных растений.

«Иногда на людей оказывается давление, чтобы они содержали свой газон по-настоящему зеленым, аккуратным и пышным, но теперь они могут сказать: Я участвую в соревновании, мне не нужно поливать свой газон», – отметили представители местных властей.

В результате потребление воды в Готланде сократилось на 5%. Об инициативе написали многие СМИ, и ею заинтересовались в других странах.

Газон-победитель в Сэндфорде разрыт бандикутами, кое-где встречаются пучки желтой травы и растения, увядшие под австралийским солнцем. Его владелица Кэтлин Мюррей живет в районе, где нет центрального водопровода. Дождевая вода, собранная в резервуары, слишком ценна, чтобы тратить ее на газон. Если она закончится, Кэтлин и ее семье придется ждать несколько недель, прежде чем придет автоцистерна с новыми запасами.