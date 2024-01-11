Обезумевший священник в Чехии отрезал себе гениталии

О необычном случае в Чехии сообщает Daily Mail: сошедший с ума местный священник отрезал себе гениталии. Как стало известно, ранее мужчина стал жертвой клещевого энцефалита, что привело к развитию воспаления нервной системы и последующему психозу.

Детали происшествия

Официальные источники сообщают, что священника с серьезными ранениями обнаружили в его доме в небольшом селе рядом с городом Ческе-Будеевице. Сотрудникам пожарной службы пришлось сломать три двери, чтобы добраться до истекающего кровью священнослужителя.

Серьезные последствия

Пострадавший был доставлен в госпиталь, где врачи приняли решение ввести его в искусственную кому. К сожалению, во время нахождения в больнице мужчина заразился вирусной инфекцией, что ощутимо ухудшило его состояние. По информации из некоторых источников, врачам пришлось принять решение об ампутации гениталий пациента, чтобы спасти его жизнь. Причиной таких крайних мер стал развившийся психоз, вызванный клещевым энцефалитом, как сообщил генеральный викарий города.