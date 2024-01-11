Самые странные пропавшие из британских музеев экспонаты

Музеи и галереи, которые получают государственное финансирование, попросили предоставить подробную информацию об отсутствующих предметах за последние 20 лет. Это произошло после того, как сотрудник Британского музея был уволен после исчезновения более 2000 артефактов.

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“Рамблер” рассказывает о том, какие артефакты были украдены из музеев и какой ущерб был нанесен культурному наследию Англии.

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Национальная портретная галерея

В Национальной портретной галерее, которая вновь открылась в 2023 году после трехлетнего ремонта, пропало 45 предметов, которые до сих пор "не найдены". Однако музей настаивает на том, что они не пропали и не были украдены.

В период с 2007 по 2022 год рисунок королевы Виктории 1869 года, гравюра короля Иоанна середины 19-го века, дарующего Великой хартии, бронзовая скульптура художника Томаса Стотхарда и изображение свадьбы покойной королевы с герцогом Эдинбургским 1947 года были записаны как «не найденные».

Галерея заявила, что ей все еще нужно завершить поиск предметов после трехлетней реконструкции, и вещи, зарегистрированные как нерасположенные, составляют всего 0,02% ее коллекции, в которой размещено 12 700 портретов и 164 000 изображений.

Музей Виктории и Альберта

Картины маслом и акварелью, куколка теней, накладные усы, различные рисунки, трусы, чулки и мышеловка были среди более чем 180 пропавших артефактов музея.

Никакие описания предметов, когда они пропали без вести, не были опубликованы. Кенсингтонское дизайнерское учреждение заявило, что это стандартная практика, иметь список недостающих предметов в рамках их регулярного аудита. Пресс-секретарь музея заявила, что музей очень серьезно относится к защите национальных коллекций и регулярно пересматривает свои процедуры безопасности и управления коллекциями.

Группа Королевских музеев Гринвича

В эту группу входят Национальный морской музей, Дом королевы, Королевская обсерватория, Гринвич и Катти Сарк. В них не найдено около 245 предметов, включая пушечный шар, навигационный авиационный компьютер, телескоп для наблюдения за оружием, карты, жидкие компасы, Акт Парламента, круг алтазимута (крепление для удержания и вращения инструмента, такого как телескоп) и ленты и полосы для колпачков.

Музей заявил, что это могут быть "записи призраков" – результат передачи данных из более примитивных баз, а также неправильная документация или человеческая ошибка в прошлом. Тем не менее, они повторно обнаружили 560 предметов с 2008 года в ходе аудита.

Музей естественной истории

Было обнаружено, что фрагмент челюсти позднего триасового рептилия, дифидонтозавра, был потерян в 2019 году. В следующем году более 180 рыб были зарегистрированы как потерянные, а в 2020 году был обнаружен украденный зуб крокодила.

За последние три года рыба цихлида была потеряна исследователями во время аренды, 20 клеток животных были уничтожены из документации, которая не была представлена во время транспортировки коллекции, и около 24 геномных тканей от осьминогов и птиц также были уничтожены, когда они не были должным образом охлаждены.

Перья, мышцы и печень от короткохвостых сказочных прионов из Тасмании, Австралия, также были уничтожены из-за того, что они не были должным образом охлаждены и не присутствовали на осмотре.

Однако, поскольку эти предметы не были каталогизированы, неясно, сколько образцов было потеряно.

Представитель Музея естественной истории сказал, что они очень серьезно относятся к безопасности коллекции, поэтому за последние 20 лет у них было всего 23 случая утерянных или пропавших предметов из коллекции в 80 миллионов, ограниченных мелкими вещами, такими как зубы, рыба и замороженная ткань животных

Группа Музея Науки

В состав корпуса входят Музей науки в Южном Кенсингтоне, Музей науки и промышленности в Манчестере, Национальный железнодорожный музей в Йорке, Музей локомоции в Шилдоне, штат Дарем, и Национальный музей науки и средств массовой информации в Брэдфорде.

В 2014 году группа сообщила полиции о краже двух моделей паровозов, King George V и British Railways Standard 4MT. В музее также было зафиксировано отсутствие модели глубоководной камеры наблюдения 1960-х годов, водонепроницаемого факела дайвера, реаниматора и портрета 19-го века Джозефа Мари Жакуара (который разработал программируемый ткацкий станок).

Группа, в которой размещено 425 000 объектов на своих объектах и центрах, начала наносить штрих-коды на артефакты, чтобы отслеживать их местоположение и обеспечить их безопасность.

Музей и сады Хорнимана

Семь артефактов, включая защитное очарование 1933 года, отсутствуют в Horniman, у которого есть экспозиции антропологии, естественной истории и музыкальных инструментов.

Имперские военные музеи

Более 550 предметов, состоящих из камуфляжных рисунков корабля, частных документов офицера британской армии, календаря с фотографией бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна и банкнот, были раскрыты Имперским военным музеем при вопроса о пропавших предметах.

Представитель музея сказал, что артефакты «датируются много лет или даже десятилетий назад, задолго до того, как были введены в строй наши нынешние системы управления коллекциями» и «также являются, как правило, недорогими, массовыми предметами».

В ноябре выяснилось, что пушка 19-го века из коллекции Королевской оружейной палаты была украдена. Утверждалось, что это была кража металла, то есть пушка, как считалось, была взята за стоимость лома, а не украдена как «объект для сбора».