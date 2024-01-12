Бабушка с идеальными формами завела 800 романов после развода

Одержимая фитнесом бабушка Андреа Саншайн поменяла семейную жизнь на свидания с пятью людьми каждую неделю и теперь завалена сообщениями от людей, которые хотят жениться на ней или «посмотреть, как она бреется сама».

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51-летняя Андреа Саншайн родом из Бразилии, но живет в Лондоне, претерпела серьезные изменения в образе жизни с тех пор, как ее брак распался 19 лет назад.

Гламурная женщина теперь говорит, что «секс — ее топливо» и каждую неделю встречается с тремя-пятью людьми.

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Андреа, у которой двое взрослых детей и внуки, говорит, что ее подтянутое телосложение «заводит мужчин», поэтому она каждую неделю проводит часы в тренажерном зале, чтобы поддерживать свою внешность, и наслаждается «голой йогой».

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Андреа рассказала Daily Star, что ее заваливают сообщениями в соцсетях, где у нее больше полмиллиона подписчиков. По ее словам, многие попросту предлагают ей замужества.

Например, один мужчина-ирландец, предложил ей 200 коз взамен на ее руку и сердце.

Женщина рассказала, что ее семья принимает такой образ жизни и даже гордится ею. Лишь ее девятилетний внук «немного застенчив», когда дело касается бабушки:

«Ему не очень комфортно, поскольку он мальчик. Но вся моя семья очень гордится тем, что у них есть такая фитнес-мама и бабушка».