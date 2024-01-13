Предсказавший коронавирус индийский пророк предрек миру новые катаклизмы

Предрекший в 2019 году коронавирус индийский пророк Абигья Ананд рассказал, какие события потрясут мир в ближайшее время.

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По его словам, 2024 год будет переполнен природными катаклизмами и различными конфликтами.

«Я прогнозирую еще одно бедствие. К востоку от Турции и Южной Европы, Северной Африки. В основном в том регионе. Землетрясения будут, скорее всего, чуть восточнее недавнего землетрясения в Турции», – передает слова пророка телеканал «Россия-1».

Абигья Ананд уверен, что бедствие случится в марте 2024 года, поэтому у людей еще есть время подготовиться.

Пророк полагает, что природные катаклизмы коснутся и России: на северо-востоке страны ожидаются стихийные бедствия, которые, однако, не приведут к большим человеческим жертвам.

Провидец также призывает готовиться к новым конфликтам по всему миру, которые после 2024 года «сойдутся в одной точке».