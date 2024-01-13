Пирожные в виде губок для мытья посуды начали делать в Китае

Есть даже имитация мыльной пены и чистящего средства. Хотя на самом деле это всего лишь взбитый с яичным белком сахар и сироп, а само пирожное – обычный бисквит, в который добавили красители. Все выглядит очень натурально. И главное – потом на кухне не перепутать с настоящей губкой.