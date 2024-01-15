Ухоженная дама: шимпанзе в зоопарке Иркутска научилась маникюру

«На самом деле, я ей пыталась сначала показать, как это работает. Она сказала – не надо, давай ее сюда, и сама стала делать. То есть все вот эти движения, которые есть на видео, – это у нее какие-то воспоминания из прошлой жизни, потому что у нас при ней ногти никогда не пилили, никто маникюр никогда не делал. Она очень любит подсматривать за людьми, она очень любит копировать какие-то их движения», – сказала директор зоопарка Людмила Ивушкина.