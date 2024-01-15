Ухоженная дама: шимпанзе в зоопарке Иркутска научилась маникюру

Ухоженная дама: шимпанзе Лея научилась маникюру в зоопарке Иркутска
В Иркутской зоогалерее шимпанзе Лея научилась пилить себе ноготочки. Животное кропотливо и очень аккуратно пользуется маникюрным набором, сообщает «МИР 24».
Как рассказали сотрудники зоопарка, они нередко отдают Лее любой сломанный предмет поиграться. Так получилось и с пилочкой. Знакомство с новым предметом прошло быстро, совсем скоро умная шимпанзе продемонстрировала успехи в новом деле. Теперь ее руки выглядят ухоженно.
«На самом деле, я ей пыталась сначала показать, как это работает. Она сказала – не надо, давай ее сюда, и сама стала делать. То есть все вот эти движения, которые есть на видео, – это у нее какие-то воспоминания из прошлой жизни, потому что у нас при ней ногти никогда не пилили, никто маникюр никогда не делал. Она очень любит подсматривать за людьми, она очень любит копировать какие-то их движения», – сказала директор зоопарка Людмила Ивушкина.
В зоопарк Лея попала, когда ей было примерно шесть лет. Этим летом ей исполнится 13. Ранее ее пытались дрессировать в цирке, но она там не прижилась и была продана. Характер у Леи, как у всех обезьян, непредсказуемый.