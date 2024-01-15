Дубайская богачка купила гроздь винограда за 10 тысяч рублей и разозлила подписчиков

Богатая арабка Далила Лаариби поделилась своей дорогой покупкой в видео, опубликованном на ее канале в TikTok @dalilalaaribi , где она часто рассказывает о своей роскошной жизни в ОАЭ.

© Соцсети/TikTok

На видео ее можно увидеть, наслаждающейся отдыхом на террасе на крыше в роскошном платье, с гроздью сочного винограда в руке.

Далила иронично отметила:

«Поскольку я не смогла купить самый дорогой пентхаус в Дубае, я решила купить самый дорогой виноград в мире».

По ее словам, виноград обошелся ей в 428 дирхамов ОАЭ, что примерно составляет 10250 рублей.

«Я даже не хочу их есть», — сказала Далила, любуясь идеальными виноградинвми.

Видео завирусилось и набрало впечатляющие 7,7 миллиона просмотров.

Во втором видео Далила наконец попробовала виноград на вкус.

«Давайте посмотрим, стоит ли он того... Пахнет Шанель... Это как фруктовая икра», — поделилась впечатлениями женщина.

Кроме того, Далила отметила, что виноград стоил своих денег:

«Пришло время продать еще несколько пентхаусов, чтобы я могла позволить себе свой виноград».

Пользователи TikTok бросились в раздел комментариев к видео, чтобы поделиться своими мыслями о дорогом развлечении Далилы.

Один пользователь написал в комментариях:

«Я не могу позволить себе даже обычный виноград».

Другой пользователь отметил:

«Люди голодают и живут в нищете, в то время как вы покупаете виноград за 120 долларов только для того, чтобы выставить напоказ в социальных сетях. Ваша душа уродлива».