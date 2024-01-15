Дубайская богачка купила гроздь винограда за 10 тысяч рублей и разозлила подписчиков

"Пахнет Шанель": дубайская богачка купила гроздь винограда за 10 тысяч рублей и разозлила пользователей соцсетей
Богатая арабка Далила Лаариби поделилась своей дорогой покупкой в видео, опубликованном на ее канале в TikTok @dalilalaaribi , где она часто рассказывает о своей роскошной жизни в ОАЭ.
На видео ее можно увидеть, наслаждающейся отдыхом на террасе на крыше в роскошном платье, с гроздью сочного винограда в руке.
Далила иронично отметила:
«Поскольку я не смогла купить самый дорогой пентхаус в Дубае, я решила купить самый дорогой виноград в мире».
По ее словам, виноград обошелся ей в 428 дирхамов ОАЭ, что примерно составляет 10250 рублей.
«Я даже не хочу их есть», — сказала Далила, любуясь идеальными виноградинвми.
Видео завирусилось и набрало впечатляющие 7,7 миллиона просмотров.
Во втором видео Далила наконец попробовала виноград на вкус.
«Давайте посмотрим, стоит ли он того... Пахнет Шанель... Это как фруктовая икра», — поделилась впечатлениями женщина.
Кроме того, Далила отметила, что виноград стоил своих денег:
«Пришло время продать еще несколько пентхаусов, чтобы я могла позволить себе свой виноград».
Пользователи TikTok бросились в раздел комментариев к видео, чтобы поделиться своими мыслями о дорогом развлечении Далилы.
Один пользователь написал в комментариях:
«Я не могу позволить себе даже обычный виноград».
Другой пользователь отметил:
«Люди голодают и живут в нищете, в то время как вы покупаете виноград за 120 долларов только для того, чтобы выставить напоказ в социальных сетях. Ваша душа уродлива».
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