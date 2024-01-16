Ветеринар объяснила, почему нельзя красить домашних животных дешевой краской

Домашних животных не стоит красить дешевой краской, потому что химия в ее составе может привести к аллергии, зуду, проблемам с пищеварением и дыханием. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Рублевского ветеринарного участка станции по борьбе с болезнями животных ЗАО, грумер, стоматолог Марина Евтеева.

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Она уточнили, что краски бывают химические и сделанные на основе растительных компонентов. Первые являются наиболее опасными для здоровья питомцев. По словам ветеринара, если химия попадет в пищеварительный тракт, например, путем вылизывания, это может привести к отравлению.

Если создать питомцу креативный образ все же хочется, ветеринар рекомендует делать это в груминг-салоне, где окрашивание проведут дорогой краской на растительной основе.

«Продукт должен быть сертифицирован, состоять из растительных компонентов, не иметь запаха и пройти все необходимые тестирования», — подчеркнула Евтеева.