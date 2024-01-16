Забравшегося в дом медведя хозяйка "убедила" уйти при помощи нафталина

В США женщина нашла в подвале дома медведя и убедила его уйти при помощи нафталина. Об этом сообщает CNN.

Жительница штата Калифорния Нина Херцог увидела крупного черного медведя на записи камеры наблюдения. Он появился около ее дома около половины пятого утра. Когда женщина вышла осмотреть дом снаружи, она заметила, что заслонка вентиляционного отверстия, которое вело в подвальное помещение, отломана. Заглянув внутрь, она увидела хищника, который забрался внутрь и уютно устроился под полом первого этажа.

При этом ремонт в доме Херцог еще не закончен, поэтому медведь мог с легкостью пробраться из своего убежища к лестнице на первый этаж. Женщина несколько раз спускалась в подвал, чтобы прогнать животное. Она гремела посудой и включала воздуходувку, которой пользуется для уборки листьев, однако хищник отказывался уходить. В течение дня Херцог и ее родные спускались в подвал каждые несколько часов, чтобы проверить, где находится медведь.