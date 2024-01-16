Женщина завела в однокомнатной квартире 66 кошек

В Новосибирске женщина завела в своей однокомнатной квартире больше полусотни кошек. Об этом сообщает «Прецедент».

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По информации издания, хозяйка со своими 66 кошками проживает в однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров на улице Высоцкого. Сообщается, что из-за питомцев россиянки жители подъезда несколько лет страдают от зловония.

15 января ее квартиру посетил участковый, сообщает «Прецедент». Одна из кошек выпрыгнула на сотрудника правоохранительных органов из холодильника.