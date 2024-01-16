Самый редкий медведь, которого в Гималаях считают йети, впервые попал на фото в Индии
Первые в истории снимки редкого тибетского бурого медведя (Ursus arctos pruinosus), сделанные с помощью фотоловушек, получены на северо-востоке Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на Индийскую лесную службу.
«Тибетский бурый медведь, которого также называют тибетским голубым медведем, является редчайшим подвидом медведей в мире. Ученым очень мало о нем известно. До сих пор было сделано лишь несколько подтвержденных записей из Непала, Бутана и Тибетского нагорья. Исследователи дикой природы Индии впервые задокументировали свидетельство существования [такого медведя] на территории страны», — говорится в сообщении.
Животное попало в объектив фотоловушек в северо-восточном штате Сикким, который находится в Гималаях. Его легко узнать по окрасу и характерному желтоватому воротнику, который похож на шарф. Снимки опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter) представитель Индийской лесной службы Парвин Касван.
«Вы видите первое в истории изображение редкого тибетского бурого медведя из Индии. Благодаря этому к биоразнообразию Индии добавился еще один подвид. Так много в Индии еще предстоит исследовать!», — говорится в подписи к снимку.
По данным автора поста, это пятый вид медведей, зафиксированных в Индии. Кроме Тибетского бурого медведя есть гималайский медведь и гималайский бурый медведь, медведь-губач, малайский медведь.
Тибетского медведя открыл в конце XIX века путешественник и натуралист Николай Пржевальский, который первым описал горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Животные адаптировалось к экстремальным условиям высокогорья и живут в лугах и степях на высоте более 4000 метров. Проживающие в Восточном Непале народности шерпа принимают это животное за снежного человека.