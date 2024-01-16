Самый редкий медведь, которого в Гималаях считают йети, впервые попал на фото

Первые в истории снимки редкого тибетского бурого медведя (Ursus arctos pruinosus), сделанные с помощью фотоловушек, получены на северо-востоке Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на Индийскую лесную службу.

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«Тибетский бурый медведь, которого также называют тибетским голубым медведем, является редчайшим подвидом медведей в мире. Ученым очень мало о нем известно. До сих пор было сделано лишь несколько подтвержденных записей из Непала, Бутана и Тибетского нагорья. Исследователи дикой природы Индии впервые задокументировали свидетельство существования [такого медведя] на территории страны», — говорится в сообщении.

Животное попало в объектив фотоловушек в северо-восточном штате Сикким, который находится в Гималаях. Его легко узнать по окрасу и характерному желтоватому воротнику, который похож на шарф. Снимки опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter) представитель Индийской лесной службы Парвин Касван.

«Вы видите первое в истории изображение редкого тибетского бурого медведя из Индии. Благодаря этому к биоразнообразию Индии добавился еще один подвид. Так много в Индии еще предстоит исследовать!», — говорится в подписи к снимку.

По данным автора поста, это пятый вид медведей, зафиксированных в Индии. Кроме Тибетского бурого медведя есть гималайский медведь и гималайский бурый медведь, медведь-губач, малайский медведь.