«Боргхильд»: зачем в Третьем рейхе делали резиновых женщин для солдат
Как-то в годы Великой Отечественной войны в рюкзаке пленного немца красноармейцы нашли… резиновую женщину. Эта новость мгновенно облетела чуть ли не все прифронтовые газеты. Тут же фашисты превратились в извращенцев, а находку стали считать первой в мире интимной куклой для солдат. Такая «дама» называлась «Боргхильд».
Опасные связи
В оккупированной Франции в военное время местные женщины проводили ночи с захватчиками без особых угрызений совести, а «истинные арийцы» охотно пользовались их услугами. Такое поведение солдат беспокоило Генриха Гиммлера, но сделать с этим он ничего не мог. На все запреты бойцы, мягко говоря, плевали.
Половой вопрос за короткое время стал крайне важным для немецкого командования. Солдаты-сифилитики были негодны к дальнейшей службе, а государству к тому же требовалось тратить немалые деньги на их лечение. Не могли нацистские лидеры закрыть глаза и на то, что большинство француженок не относились к «нордическому» типу. Следовательно, их связи с немцами считались нежелательными.
Так появилась идея создать искусственную женщину – ту, которая была бы всегда рядом и не могла нанести вред здоровью. Претворять задуманное в жизнь доверили учёному Францу Чакерту из «Немецкого музея гигиены». В 30-х годах его анатомически совершенная «женщина из стекла» уже наделала немало шума.
В мире женщин
Прототипом «арийской» женщины на все случаи жизни должна была стать венгерская актриса Кете фон Надь. Однако, сама фон Надь, узнав о планах, тут же запретила использовать свой облик. Кете заменила светловолосая и голубоглазая дама с искусственно смоделированными чертами лица. Её назвали «Боргхильд» (отсыл к германскому эпосу), а если официально – «Полевой гигиенический комплект».
Согласно первоначальному проекту, «Боргхильд» должна была представлять собой твёрдую пластиковую модель с гнущимися конечностями. Такие манекены следовало возить за военными в специальном фургоне. Но всë-таки нацисты отдали предпочтение надувной женщине из полимера. Она на ощупь чем-то напоминала человеческую кожу. Такие тактильные ощущения, несомненно, добавляли «эффект присутствия».
В 1941 году удалось изготовить 50 экземпляров, которые передали гарнизону оккупированного британского острова Джерси. Но до массовой раздачи секс-кукол всё же не дошло. Солдаты стеснялись пользоваться их услугами, так как думали, что станут объектами насмешек.
В итоге ни одна из кукол «Боргхильд» не сохранилась. Партия сгорела на складе в Дрездене при бомбардировке.
Рекламная пауза
Никаких достоверных сведений о существовании «Боргхильд» сегодня нет. В Интернете можно найти пару фотографий немецкой секс-куклы, но их историки считают сфабрикованными.
А маркетологи даже не поленились провести расследование. Они установили, что о кукле в 2010 году рассказал сайт borghild.de со ссылкой на никому не известного «независимого журналиста» Норберта Ленца и историю со случайной находкой в рюкзаке пленного. Тут же появилась версия, что это умелый рекламный ход. Якобы создатели ресурса в будущем хотели наладить продажу копий легендарной куклы.