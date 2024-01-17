Книга 1913 года с правилами поведения для мужчин рассмешила пользователей сети

«Некоторые мужья не могут успокоиться ни на минуту. Они то входят в комнаты, то выходят из них, они балуются с солью во время ужина, они рисуют воображаемые линии на скатерти с помощью ножа, они стучат пальцами по столу. (...) Они держат в напряжении своих жен, которым нужны железные нервы, чтобы выдержать это», — говорится в книге.