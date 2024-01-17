Пьяный американец укусил стюардессу во время полета и угодил в полицию

Пьяный американец укусил стюардессу японской авиакомпании All Nippon Airlines во время полета и угодил в полицию. Подробностями истории поделилось издание CBS News.

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Инцидент произошел на рейсе из Токио в Сиэтл. Представитель перевозчика уточнил, что воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за того, что 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения впился зубами в руку члена экипажа. Известно, что бортпроводница получила легкие ранения.

После того как самолет со 159 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Токио, нарушителя передали полиции. Американец сказал следователям, что он «вообще не помнит» своего поведения, сообщает японская телекомпания TBS.