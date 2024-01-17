Секс в неволе: в британских тюрьмах надзиратели и заключенные бьют «интимные» рекорды

В 2023 году количество тюремных надзирателей «застуканных за этим делом» побило рекорд. Официально за последние четыре года 36 работников британских пенитенциарных учреждений уличили в сексуальной связи с заключенными. Уволена 31 женщина и пятеро мужчин. При этом за предыдущий аналогичный период таких случаев было выявлено 19.

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И это только официальная статистика. Сколько случаев интимных отношений в тюрьмах так и не выявили, не известно. Однако бывшие бывший начальник тюрьмы Дэвид Уилсон, работавший в тюрьмах «Финнамор Вуд», «Грендон» и «Вудхилл» в Бакингемшире, а также в «Уормвуд Скрабс» считает, что это лишь верхушка айсберга.

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Не раскрытыми остается большая часть подобных случаев.

С этим мнением согласна и Ванесса Фрейк, бывшая начальница тюрьмы «Вормвуд Скрабс». Она описывает несколько примеров сексуальных отношений, о которых ей стало известно.

Мы поймали ее (надзирательницу) с поличным, получили информацию, что она проносила наркотики для одного из заключенных и что у нее была сексуальная связь с ним. Мы поймали ее в тесном сотрудничестве с полицией и отделом по борьбе с коррупцией. В 2009 году эту женщину посадили в тюрьму на семь лет после того, как суд признал ее виновной в хранении наркотиков для продажи и неподобающем поведении при исполнении служебных обязанностей.

А вот в тюрьме «Мейдстон» женщина-надзиратель занималась сексом с заключенным прямо в его камере и даже родила от него ребенка. В 2022 году она получила условный срок.

Тюремные психологи объясняют такое поведение искренним желанием женщины построить настоящие романтические отношения. При этом заключенные мужчины прекрасно видят такие «слабые места» и попросту манипулируют надзирательницами. На самом деле речи о любовных романах не идет. Осужденные просто ищут для себя выгоду.

Заключенные отлично умеют находить уязвимые места. Они начинают с чата и смотрят, как далеко они могут зайти. Если их пошлют к черту, то это конец истории. Но если женщина сразу этого не сделает, то могут возникнуть неподобающие отношения, и все будет начинаться очень незаметно, - говорят эксперты.

Нужно отметить, что в пенитенциарных учреждениях Британии сотрудники противоположного заключенным пола работают с 1982 года. 40% надзирателей – женщины.

Минюст Соединенного Королевства увеличение случаев «неуставных отношений» объясняет просто – стало больше проверок, а значит и больше выявлений. Однако по словам бывших руководителей тюрем, есть совершенно другие причины. И кроются они в ненадлежащем обучении будущих надзирателей.

Сейчас курс подготовки сотрудника длится 10 недель, а начать обучение и стать надзирателем можно уже с 18 лет.

Они отчаянно пытаются как можно скорее отправить новых сотрудников в тюрьмы, в результате чего страдает подготовка персонала. В Норвегии нужно два года, чтобы стать тюремным надзирателем. Британская система просто абсурдна, - говорит экс-начальник тюрьмы Уилсон.

Еще одной причиной психологи называют слишком либеральный подход к условиям заключения. Офицеры общаются с осужденными, как с обычными людьми. Сейчас в британских тюрьмах не камеры, а комнаты, вместо блоков – сообщества.

Если заключенные могут манипулировать представителем государства, "мы не достигаем главной цели — того, ради чего мы отправляем этих людей в тюрьму, - говорит бывший начальник тюрьмы.