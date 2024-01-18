Женщина поклялась не пускать в свой бункер на случай конца света даже родных

Жительница американского штата Миссури Роуэн Маккензи построила под своим домом бункер на случай конца света. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Американка начала делать запасы 12 лет назад.

«Я готовлюсь в целом к войне, инфляции, ядерной катастрофе и всеобщему хаосу», — объясняет она.

На полное оборудование бункера у нее ушло больше 90 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей), в том числе 10 тысяч долларов на само строительство. Ту же сумму женщина потратила на оружие и боеприпасы.

Маккензи утверждает, что в случае беды сможет закрыться в своем бункере по меньшей мере на год. Именно на такой срок должно хватить запасенных продуктов, воды и лекарств. При этом она поклялась, что не будет пускать внутрь никого, даже родных.

Я всегда говорила, что, если вы не помогали строить, мне придется принимать жесткие решения. Моя дверь не будет открываться ни для кого, и неважно, родные это или нет.

Маккензи обдумывает строительство второго бункера на тот случай, если оставаться в первом будет небезопасно.