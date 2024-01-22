Самые странные супергерои DC

Супергерои обычно имеют лощеный вид и мощные способности. Такие персонажи вызывают трепет у читателей. Но мало кто знает, что среди них есть действительно странные личности, слишком смешные, чтобы быть спасителями всего человечества.

© Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», 2021.

О самых странных супергероях DC читайте в нашем материале.

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Радужный мальчик

DC

История этого супергероя началась в лаборатории, где на него в ходе эксперимента попал луч из другого измерения. Таким образом персонаж получил способность менять цвет чего угодно.

Первое время парень не слишком понимал, чем его сила может быть полезна окружающим. Он попытался развить ее. В конечном счете герой научился создавать целые иллюзии, которые сбивали с толку серьезных противников.

Всепожирающий парень

DC

Всепожирающий парень родился на планете Бисмолл, где царствовал голод. Микробы сделали всю еду на ней несъедобной, что поставило под угрозу существование целого вида. Населению пришлось адаптироваться к новым реалиям. Так предки персонажа получили способность к поеданию чего угодно. Всепожирающий парень прославился именно этим своим навыком, но большой популярности среди фанатов DС он так и не снискал.

В бою герой показал себя лишь однажды, когда съел Машину чудес, превращающую мысль в реальность. После этого Всепожирающий парень начал сходить с ума, но его вовремя спасли.

Прыгающий мальчик

DC

До того, как получить суперспособности, Прыгающий мальчик был обычным земным ребенком по имени Чак Тейн. В один прекрасный день он по ошибке выпил жидкий пластик, спутав тот с газировкой. Вскоре Чак обнаружил в себе способность надуваться в огромный шар.

Может показаться, что навык надуться в огромный шар не принесет пользы обществу. В действительности Прыгающий мальчик стал полезным членом команды в дворовых играх. Чака можно было использовать в качестве мяча, чтобы отпружинить от него, либо бросить его же в неприятеля.

Оторвирука

DC

У Оторвируки очень туманная история происхождения. Дело в том, что он появился всего в нескольких комиксах DC, так и не став любимцем читателей. По этой причине знают о нем лишь эксперты индустрии комиксов.

По одной версии, Оторвирука родился на планете Лаллор, что может объяснять его суперспособность. Другая гласит, что персонаж некогда был человеком, который однажды попал под воздействие антигравитационного вещества. После этого он получил странную способность — отрывать самому себе руки, чтобы колотить ими противников.

Король часов

DC

Король часов кажется очень романтичным и интересным персонажем. Но на самом деле он не обладает мощными способностями. А вселенная DC знает несколько героев с похожими навыками, однако, это не исключает, что все это одна и та же личность.

В разное время Король часов обладал разными способностями, связанными со временем. Чаще всего он мог с точностью до секунды рассчитать время. Также он мог заглядывать в будущее на несколько секунд. По-настоящему управлять временем герой смог лишь когда ему в руки попало специальное устройство.

Человек-в-горошек

Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», 2021

До недавнего времени этот персонаж DC был знаком разве что знатокам комиксов. Но после выхода картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет» герой получил широкую известность. Зрителей тронула история его происхождения.

Известно, что изначально Человек-в-горошек был обычным земным ребенком. Свои способности он получил в ходе проведенного матерью эксперимента, заразившего его межпространственным вирусом. В числе его симптомов — образование смертоносных пустул. Человек-в-горошек выдавливает их из себя в виде горошка, который наносит противникам ужасный урон. Если персонаж перестанет это делать, вирус убьет его.