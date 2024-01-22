Хаски спас целый район от утечки газа

В США хаски спас район от утечки газа, пишет Inside Edition. Собака, учуяв запах, начала рыть яму в месте, где произошла авария.

Как рассказала Шанелл Белл, хозяйка хаски по кличке Кобе, она заметила, что питомец вырыл большую яму во дворе дома и отказывался уходить от нее.

«Это было очень странно, потому что раньше он не рыл землю», — объяснила женщина.

Шанелл закопала яму, но спустя семь дней Коби вырыл ее снова на том же самом месте.

«Я пыталась оттащить его, но он не двигался с места», — вспоминает американка.

Интуиция подсказала Шанелл, что в поведении собаки что-то не так. Белл взяла детектор утечки газа и проверила яму — прибор показал максимальный уровень.

Женщина сразу же вызвала специалистов, которые оперативно устранили утечку.